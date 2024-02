Redação Bloco Sargento Pimenta celebra o Carnaval com homenagem a Rita Lee

O aclamado Bloco Sargento Pimenta , famoso por sua energia beatlemaníaca, se prepara para agitar o Carnaval com uma homenagem especial a Rita Lee. No dia 12 de fevereiro, o Aterro do Flamengo será o palco dessa festança imperdível, com participações especiais de J oão Cavalcanti, Marya Bravo e Nina Becker .

Prepare-se para uma mistura incrível de ritmos, desde clássicos como “Hey Jude” até surpresas inspiradas na própria Rita Lee. Com músicas que atravessam gerações, o bloco promete um desfile cheio de energia e emoção, onde todos são convidados a embarcar nessa viagem musical única.

Fundado em 2010 e sempre surpreendente, o Bloco Sargento Pimenta é um dos destaques do Carnaval carioca, atraindo multidões com sua mistura contagiante de batuques, guitarras e muita animação. Não perca essa festa que promete fazer história!

