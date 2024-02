Redação 1° Festival Literário Pretinhas celebra a diversidade na literatura

Nos dias 23 e 24 de fevereiro, a Fábrica de Cultura da Cachoeirinha se torna palco da primeira edição do Festival Literário Pretinhas , onde as mulheres negras ganham destaque nas páginas e nas ruas. Com uma Feira Literária repleta de talento, o evento promete agitar São Paulo com oficinas de grafite, dança, tranças e muito mais, culminando no empolgante “Slam das Pretinhas” com Matriarcak .

Idealizado por Vilma Queiroz , o festival é uma ode à representatividade e à imaginação, levando para as crianças histórias que refletem a diversidade e o brilho da cultura afro-brasileira. Com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o evento propõe uma imersão no universo literário negro, trazendo à luz as vozes e os talentos que por muito tempo ficaram à margem.

O Festival Literário Pretinhas, com 16 escritoras negras e 4 editoras comprometidas com a diversidade, é um convite para mergulhar em narrativas que celebram a identidade e a ancestralidade. Além disso, oficinas de grafite, musicalização, tranças e dança oferecem uma experiência única, onde a arte e a cultura se encontram para transformar vidas e mentes, inspirando novas narrativas e novos horizontes.

Este é o Festival Literário Pretinhas, um evento que vai muito além das palavras, é uma celebração da vida, da diversidade e do poder da imaginação.

