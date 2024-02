Redação Orquestra Voadora volta com folia para o Carnaval de SP!

Famosa e conhecida no Rio, a Orquestra Voadora leva sua irreverência para o carnaval de rua paulistano e tenho certeza que você não vai querer perder!

No dia 17 , o Parque Ibirapuera é o lugar da folia com uma das fanfarras mais divertidas do Rio, com o tema “ Carnaval Debutante ”, já que a banda completa seus 15 anos !

A Orquestra Voadora vai visitar sua história no desfile deste ano! Fundada em 2008 , quando amigos músicos começaram a ensaiar nos jardins do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, com uma seleção peculiar do repertório musical.

Ao contrário de marchinhas, a banda tocava versões instrumentais e criativas de grandes sucessos da música pop mundial e da nossa MPB . Em 2017, o grupo estreou no carnaval de rua de SP.

Seguiu desfilando até 2020, ano da pandemia e, depois de um hiato de três anos, e agora a Orquestra Voadora volta e faz seu cortejo, pela primeira vez, no Parque Ibirapuera. Animação, alegria e música boa é o que não vai faltar!

São mais de 200 músicos tocando um repertório recheado de clássicos. Desde pop internacional, como “ Thriller ” de Michael Jackson e “ I Will Survive ”, até música brasileira de múltiplas vertentes, como “ Frevo Mulher “, “ Lança Perfume “, “ Filhos de Gandhi “, “ Sossego ”

A concentração vai rolar a partir das 11h , na Av. Pedro Álvares Cabral , na altura do Obelisco. A saída do bloco é às 12h e o encerramento é às 15h . Para mais detalhes sobre a banda acesse o site oficial da Orquestra Voadora clicando aqui !

Nos vemos lá, né?!

Mais folia por Sampa:

Veja também: Casa Natura recebe Samba de Dandara e bloco Me Lembra Que Eu Vou