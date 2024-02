Redação Ilú Obá De Min abre carnaval de SP com homenagem à Marielle Franco

O fervor do carnaval paulistano vai começar com tudo na sexta-feira (9/2), e quem dá o start na folia é o Bloco Afro Ilú Obá De Min. Neste ano, o enredo é pura emoção: “ Irúgbìn – Família Franco, Marielle “, uma homenagem à guerreira Marielle Franco , que foi assassinada em 2018.

O desfile começa na Praça da República e termina no Largo do Paysandu, o coração da cidade. Além de sexta, o bloco vai sair no domingo (11/2) da R. Conselheiro Brotero, 195, até o Galpão do Armazém do Campo (Al. Eduardo Prado, 474).

O Bloco Afro Ilú Obá De Min é pura energia e representatividade. Com cerca de 400 integrantes, entre batuqueiros e dançarinos, o bloco faz mais do que celebrar o carnaval: é um manifesto em ritmo de festa. Com tambores, xequerês, agogôs e muita dança, eles cantam por justiça, clamam contra o genocídio negro e exigem respeito às religiões de matriz africana.

Essa trupe, que há 19 anos abre o carnaval de rua em São Paulo, é um verdadeiro espetáculo de resistência e cultura afro-brasileira. Então, prepare-se para entrar nessa festa cheia de vibração, cores e, claro, muito axé!

