Redação Espetáculo inspirado nas obras de Frida Kahlo estreia em SP!

Chega para uma temporada inédita em São Paulo o espetáculo “ Frida Kahlo – A deusa tehuana ” e promete encantar o público!

A estreia vai rolar no dia 29 de fevereiro no Teatro Itália Bandeirantes após passar pelas grandes capitais do país desde sua estreia no Rio em 2014.

A histórica artista mexicana vai ser vivida por Rose Germano em um monólogo livremente inspirado no diário e na obra da pintora. O título do espetáculo, “ Frida Kahlo – A deusa tehuana ” é uma referência às suas vestimentas.

Na época as mulheres seguiam as tendências europeias, Frida optou por um traje essencialmente mexicano, ela se vestia de tehuana , um traje típico da região de Istmo de Tehuantepec, no México.

Desde a estreia, em 2014 , o espetáculo foi apresentado em todos os anos, incluindo 10 temporadas de grande sucesso no Rio de Janeiro. Comemorando os 10 anos em cartaz, a peça chega pela primeira vez a São Paulo.

Com duração de uma hora, “Frida Kahlo – A deusa tehuana” fica em cartaz de 29 de fevereiro a 26 de abril . Nas quintas e sextas-feiras às 20h . Os ingressos são vendidos por R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira).

