Redação Casa Natura recebe Samba de Dandara e bloco Me Lembra Que Eu Vou

A Casa Natura Musical , neste mês, promete uma agenda musical vibrante em São Paulo. Durante o período carnavalesco vai rolar “Axé, Clementina! Samba de Dandara convida Nega Duda” no dia 7 de fevereiro, seguido pelo “Bloco Me Lembra Que eu Vou” em 8 de fevereiro. Nas próximas semanas, shows imperdíveis estão programados, incluindo FBC, Julio Secchin, Prettos, Bruna Black e Joyce Alane, Mariana Aydar, Clarice Falcão, Mateus Aleluia, Isabella Taviani, Jota Pê, Don L e MC Tha .

No Carnaval da Casa Natura vai rolar o Samba de Dandara com um espetáculo especial em homenagem a Clementina de Jesus, convidando a talentosa Nega Duda para uma noite única. O Samba de Dandara, grupo de empoderamento feminino na música, homenageará Clementina de Jesus com vissungos e cantos de tradição, resgatando a riqueza cultural da artista.

E na quinta-feira, o Bloco Me Lembra Que Eu Vou retorna à Casa Natura Musica para a festa “Te Amo São Paulo, mas Viajo no Carnaval”. A celebração pré-carnavalesca, iniciada em 2014, traz toda a energia e alegria, convidando todos, inclusive os que não estarão em São Paulo durante as festividades. O Coletivo Musical nasceu como uma jornada de aprendizado e alegria, com a “Bateria Colorida” representando a igualdade, fraternidade e a força de uma Família Nada Tradicional Brasileira.

A Casa Natura Musical, desde sua inauguração em 2017, se destaca como um espaço cultural inclusivo, sustentável e fomentador de experiências musicais. Bora curtir um carnaval na Casa Natura?

São Paulo vai ficar pequena nesse carnaval! Vem ver:

