Redação Queremos! Festival chega com line-up pesadíssimo para 2024!

A programação do Queremos! Festival vai chegar com os dois pés na porta e animar geral no RJ !

Vai rolar no dia 13 de abril a quinta edição do festival e além de grandes atrações nacionais, o Queremos! traz também uma galera gringa talentosíssima.

Muita música boa e de todos os gostos não vão faltar nos dois palcos do evento. Dentre os artistas nacionais, estão Ana Frango Elétrico , Djavan , Djonga , KENYA20Hz , Lenine & Marcos Suzano e Rubel .

A música internacional fica na conta de Adi Oasis , que nasceu em Paris e vai contagiar o público com seu último trabalho “ Lotus Glow ”, com faixas de R&B, soul, jazz e funk.

Alfa Mist também vai tocar, o londrino que é um dos grandes nomes da cena do jazz na cidade, e Devendra Banhart, que é um dos principais nomes do movimento folk psicodélico e está em sua terceira passagem pelo Brasil!

Com toda essa galera o sábado , 13 de abril , vai ferver na Marina da Glória e duvido que você vai querer perder! A partir das 15h muita música boa já vai estar rolando no Queremos! Festival.

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 230 a meia entrada. Para comprar o seu, clique aqui .

