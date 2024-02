Redação Com cara de mini festival, Studio Gava Celebration toma conta do Old Town English Pub em Santo André

Um reencontro de alunos, ex-alunos, amigos e colaboradores marcará a primeira edição do Studio Gava Celebration neste domingo (4), no Old Town English Pub , em Santo André (SP). A confraternização promovida pelo preparador vocal e mentor artístico Wilson Gava receberá convidados que já trabalharam com ele e que se apresentarão durante toda a noite.

O evento com cara de mini festival tem shows confirmados de Valentina & Fabricio (19h45), Banda Hella (20h), Elvinho (20h50), Mar Aberto (21h15), Márcio Augusto e Rock Band (21h50), Daniel Marx (22h45), Ton Cremon (23h) e Alex Zambrana (23h30). Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos aqui .

Sobre o evento deste domingo, Gava explica: “Essa celebração tem o objetivo maior que é o reencontro de amigos ligados à boa música. Criar, através de toda essa minha experiência na música, um ponto de contato. Trazer os mais novos para a gente fortalecer esse movimento. E, claro, vivenciar momentos especiais com artistas que levam a assinatura da ‘Griffe Gava’ e que se apresentarão durante toda a noite”, revela o anfitrião.

Há mais de 30 anos tendo a preparação vocal como missão de vida, Gava é capaz de construir a ponte da alma do artista com o que se ouve. Um dos primeiros profissionais na área de preparação, ele foi criador de um método pioneiro com abordagem única na preparação vocal, publicado cientificamente em sua pós-graduação em Fonoaudiologia: Programa de Pulsos Respiratórios Sonorizados.

Além disso, o preparador vocal foi o fundador da Studio Gava Cursos Musicais Especializados, escola de música consagrada que existiu em Santo André, de 1991 a 2012, e marcou toda uma geração, deixando um legado de músicos profissionais e artistas de excelência.

Como preparador vocal ou diretor artístico, Gava atuou em projetos ao lado de nomes consagrados como Dennis Carvalho, Paula Lima, Sandy & Junior, Roupa Nova, Paulo Ricardo, Claudia Leitte, Ronnie Von, Simoninha, Malu Mader, Luiza Possi, Família Lima, Agnaldo Rayol e Mar Aberto.