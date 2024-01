Redação Theatro Municipal é inundado de dança com “Corpos Velhos”!

Reencontros são sempre emocionantes e o espetáculo “ Corpos Velhos – Para Que Servem? ” promete encantar o público do Theatro Municipal com a reunião de grandes artistas pioneiros da dança cênica brasileira!

Célia Gouvêa , Décio Otero , Lumena Macedo , Marika Gidali , Neyde Rossi , Mônica Mion , Iracity Cardoso e Yoko Okada fazem parte de uma geração de vanguarda da dança cênica brasileira e muitos deles foram bailarinos do Balé da Cidade de São Paulo.

A obra de 60 minutos de duração explora danças possíveis e destaca a resistência do fazer artístico como ato político, poético e subversivo. No espetáculo cada um dos bailarinos traz seus gestos e movimentos.

O grupo sobre no palco do Theatro Municipal em sessão única no dia 7 de fevereiro , às 20h , com ingressos variando de R$ 12 até R$ 33 ! Compre sua entrada clicando aqui .

Nos vemos lá!

