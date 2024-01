Redação Bicho Maluco Beleza agita o Ibirapuera no pré-carnaval de SP

O pré-Carnaval em São Paulo vai pegar fogo! No sabadão, dia 3 de fevereiro, o Ibirapuera vai tremer com o incrível Bloco Bicho Maluco Beleza, liderado por Alceu Valença . Não vacila que a concentração começa às 13h e o desfile às 14h, prometendo uma celebração de puro espírito carnavalesco!

Bicho Maluco Beleza nasceu em 2015 a convite do talentoso Alceu, construindo um bloco que une a energia do artista consagrado com a vibração dos batuqueiros amadores, criando um espaço de encontro cultural vibrante. Uma folia inexplicável e um dos momentos mais esperados do Carnaval paulistano!

O Bicho Maluco Beleza celebra a loucura saudável de “ser louco uns pelos outros”, destacando a aceitação e a diversidade. É um convite para resgatar a criança interior, dançar sem amarras, imaginar, sonhar e se permitir ser quem quiser, mesmo que por algumas horas. Já vai tirando o glitter e fantasia do armário que a gente tem um encontro marcado às 13h no Ibira!!

