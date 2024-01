Redação Acadêmicos do Baixo Augusta: 15 anos de muita folia por SP

Se liga, foliões! O maior bloco de rua de São Paulo, o Acadêmicos do Baixo Augusta , tá chegando com tudo para o Carnaval 2024! Depois de diversos ensaios abertos no Galpão do MST na Barra Funda, chegou a hora de desfilar oficialmente pelas ruas de São Paulo!

Para celebrar os 15 anos do bloco, o desfile em 4 de fevereiro tem o tema “ Resiste Amor em SP ” e vai contar com a participação especial do rapper Criolo . Alessandra Negrini será a Rainha Debutante em uma valsa única, acompanhada por um membro da comunidade escolhido por concurso nas redes sociais.

Entre as novidades, Thelma Assis será a Diva do Baixo Augusta, e a cantora Jaloo se juntará a um elenco estelar, incluindo Fafá de Belém, Tulipa Ruiz, Marisa Orth, Marcelo Rubens Paiva e Márcia Dailyn .

Desde 2009, o Acadêmicos do Baixo Augusta desempenha um papel fundamental na retomada do carnaval de rua em São Paulo, promovendo a diversidade e a ocupação cultural das ruas com sua atuação ativista e democrática. Vai perder esse festão?

