Redação Feira Nacional do Podrão vem recheado de delícias irresistíveis

Nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, o Shopping Metropolitano Barra será o ponto de encontro dos amantes da culinária de rua na 17ª edição da Feira Nacional do Podrão . Das 16h às 22h, o evento promete uma experiência festiva com música, lanches irresistíveis e alegria, marcando o início animado da temporada gastronômica de 2024 na zona oeste do Rio.

Com cerca de 30 expositores, a feira destaca-se pela variedade de sabores e entretenimento. Um DJ comandará a trilha sonora, misturando ritmos carnavalescos, samba, pop e rock. Entre os quitutes imperdíveis, estão a ‘Batata Frita de Marechal Hermes’, ‘Cachorro-Quente de 120 centímetros’, ‘Hambúrguer de Três Quilos’, ‘Hambúrguer de 30 Carnes’, ‘Coxinha de Dois Quilos’, ‘Prensadão de um Metro’, ‘Barca de Mini Burguer’, ‘Acarajé de Dois Quilos’, ‘Torre de Churros’, ‘Torre de Donuts’, ‘Sorvete na Chapa’ e mais.

A edição traz novidades com a Feira do Podrinho, versão kids do evento, proporcionando atividades dedicadas às crianças, área exclusiva, recreadores e diversão segura. A área infantil contará com atrações como Touro Mecânico, Grande Tobogã, Discoplay, Jacaré Inflável, Cama Elástica e Pula-pula.

Além disso, a Feira Nacional do Podrão apoia causas sociais, coletando alimentos não perecíveis durante o evento para a ONG Liga Du Bem, que auxilia a população em situação de rua no Centro do Rio de Janeiro. Bora comer um podrão bem recheado?

