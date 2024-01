Redação Dia de Iemanjá preenche a Praia de Ipanema com muita música e axé

Após atrair mais de 10 mil pessoas em sua estreia no ano de 2023, o Dia de Iemanjá do Arpoador retorna para a alegria do público carioca no próximo dia 2 de fevereiro, das 15h às 22h, no trecho da Praia de Ipanema. O evento contará com a presença de renomadas atrações como S amba de Criolo, Nina Rosa, Ogan Bangbala, Afoxé Filhas de Ghandy, Jongo do Vale do Café e muitooo maisss, tudo de forma gratuita.

O ritual, marcado para 2 de fevereiro, envolve aproximadamente 120 mestres, incluindo líderes religiosos, artistas e filhos de santo, todos integrantes da rede de comunidades tradicionais coordenada por Marcos André em Madureira e quilombos do Estado do Rio.

O Dia de Iemanjá no Arpoador, em sua segunda edição, promete proporcionar uma experiência única, trazendo representatividade, música e respeito à tradição. A festa, que inicia às 15h com um cortejo, contará com apresentações de afoxé, samba de roda, jongo e rodas de umbanda, culminando em uma emocionante roda de samba. A Feira Crespa, com gastronomia afroempreendedora, estará presente durante todo o evento.

Além do viés cultural e religioso, o Dia de Iemanjá no Arpoador busca conscientização ambiental, propondo oferendas biodegradáveis e um mutirão de limpeza das areias após o evento!

Vem ver a programação completa do Dia de Iemanjá do Arpoador:

14h – Concentração do Cortejo na estátua do Tom Jobim

15h – Cortejo com oferendas liderados por Ogan Bangbala, Pai Dário e Ilê Axé Onixêgun

15h30 – Presente para Iemanjá na Pedra do Arpoador

16h30 – Afoxé Filhas de Ghandy, Afoxé Ore lai lai, Ogan Kotoquinho e Yza Diordi

17h – Samba de Roda com grupo Orin Dudu

18h10 – Jongo do Vale do Café, Companhia de Aruanda e Marcos André

18h50 – Roda de Umbanda com Tião Casemiro

19h30 – Nina Rosa e roda de samba

21h – Samba de Caboclo

22h – Encerramento

A Feira Crespa funcionará das 15h às 22h.

