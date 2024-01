Redação CarnaRildy 2024: A festa que promete agitar a Cidade Maravilhosa

O aguardado CarnaRildy 2024 retorna para movimentar o Carnaval carioca, sediando sua grandiosa edição na Cidade das Artes , na Barra, nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. O diversificado line-up abrange estilos que vão do pop ao rap, incluindo funk, pagode, forró, sertanejo e a energia contagiante dos blocos de carnaval de rua.

Nomes como Filipe Ret, Belo, Anitta, Sorriso Maroto, Matheus Fernandes, Menos é Mais, João Gomes, L7nnon e Matheus e Kauan, Dilsinho e Matuê , além de blocos de carnaval, vão trazer a alegria e a folia do jeito que a gente gosta!

Com foco em proporcionar conforto e segurança, o CarnaRildy 2024 vai ocupar um espaço amplo na Barra da Tijuca, dividido em dois setores: “Arena Rildy” e “Arena Open”. Além da diversidade musical, o festival destaca-se pelas áreas de hidratação, proteção solar, chuveirão refrescante da Sprite, tobogã e tirolesa. O evento também busca promover a inclusão, com acessibilidade para foliões PCD e prioridades, e adota práticas sustentáveis na gestão de resíduos, em parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis.

O evento, reconhecido como um dos maiores do Rio, espera superar as expectativas dos foliões com uma programação vibrante e infraestrutura impecável.

