C6 Fest tem três dias imperdíveis de muita música em SP! Com muitos artistas internacionais unindo o clássico e o novo, o C6 Fest chega em Maio com 3 dias de muuuita música no Ibirapuera! Veja tudo:

Home

Gente

Parceiros

Catraca Livre

Agenda

C6 Fest tem três dias imperdíveis de muita música em SP!