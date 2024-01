Redação Tarado Ni Você celebra 10 Anos com a Grande Cobra Coral Encantada

O bloco Tarado Ni Você está chegando com tudo para agitar o Carnaval de 2024! Celebrando uma década de pura folia, esse megabloco que virou tradição em São Paulo vai levar o tema “A Grande Cobra Coral Encantada” para as ruas no dia 10 de fevereiro. Sob a batuta do talentoso Felipe Pizzu , o bloco promete uma festa animada, com uma nova formação de banda e a incrível presença do cantor e compositor Diego Moraes como a voz principal.

O Tarado Ni Você não é só um bloco, é uma experiência única que mistura a energia do Carnaval com as melodias envolventes de Caetano Veloso . Desde sua criação, há dez anos, o bloco tem cativado foliões ao ocupar as ruas com cores, alegria e muita música, reunindo-se anualmente no icônico cruzamento das avenidas Ipiranga e São João, arrastando aproximadamente 100 mil pessoas pelas ruas de São Paulo.

Com uma banda formada por entusiastas do Carnaval e conhecedores da obra de Caetano Veloso, o repertório do bloco inclui dezenas de músicas do artista, explorando ritmos como samba reggae e afoxé, além de apresentar hits autorais. Destacando-se como um megabloco, o Tarado Ni Você já contou com a participação de renomados artistas como o próprio Caetano Veloso, Duda Beat, Luedji Luna, Xênia França, Uriass, Larissa Luz e Linn da Quebrada.

A temática “A Grande Cobra Coral Encantada” simboliza o recomeço e é uma homenagem ao universo encantado presente nas canções de Caetano, representando a transformação que ocorre durante o Carnaval, quando a vida parece recomeçar.

Carnaval vai pegar FOGO em São Paulo! Se liga na programação:

