Redação Feriado fim de semana em SP: descubra os melhores rolês

Feriadão vai ser raridade em 2024 por isso bora aproveitar que a cidade está preenchida de rolês INCRÍVEIS! A Catraca Livre preparou uma lista completona com os melhores passeios para esses dias de curtição, vem ver:

Aniversário de São Paulo

Sampa faz 470 anos e a festa tá pesada! Shows grátis com Naiara Azevedo, Lexa, Mart’nália, Karina Buhr , Mc Tha, Tati Quebra Barraco, Marvvila , e mais em seis palcos pela cidade.

O evento, intitulado ‘ Elas Cantam São Paulo ‘, promove diversidade e descentralização começando meio-dia com programação para a criançada. Além dos shows, oficinas, circo, museus e teatro de graça vão estar espalhando cultura pela cidade! Mais informações sobre tudo que vai rolar é só seguir por aqui . Ah, e no feriado, 25 de janeiro, a passagem de bus é de graça, viu!

Quando? 25 de janeiro (quinta-feira). A partir das 12h

Onde? Em diversos locais por São Paulo

Quanto? Grátis! É só chegar e aproveitar :)

Acessibilidade? Não foi informado

Tássia Reis Canta Alcione no Sesc

Nesse feriadão Tássia Reis vai revisitar a obra de Alcione em show gratuito no Sesc Campo Limpo . Clássicos como “A Loba”, “Figa de Guiné” e “Não Deixe o Samba Morrer” compõem o repertório, mesclando samba, MPB, jazz e soul. Tássia destaca a influência de Alcione por sua trajetória e estética, expressando a afetividade negra!

Bora curtir um show gratuito?

Quando? 25 de janeiro (quinta-feira), às 17h

Onde? Sesc Campo Limpo | R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 – Vila Prel, São Paulo – SP

Quanto? Grátis! É só chegar e aproveitar :)

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Feira Jardim Secreto

Para quem está buscando um passeio tranquilo, nós temos o rolê perfeito!

A Feira Jardim Secreto, estabelecida há 9 anos, promove marcas independentes e economia local. Fundada por Claudia Kievel e Gladys Tchoport, a Rede Jardim Secreto impactou mais de 2000 empreendedores, promovendo consumo consciente.

A primeira Feira Jardim Secreto de 2024 vai rolar na Praça Dom Orione, Bixiga, celebrando o aniversário de São Paulo com feira, música, oficinas e apoio a negócios locais com propósito.

Quando? 25 de janeiro (quinta-feira). Das 10h às 19h

Onde? Praça Dom Orione – Bixiga, São Paulo – SP

Quanto? Grátis! É só chegar e aproveitar :)

Acessibilidade? Não foi informado

Esquenta de Carnaval MinhoQueens

Carnaval tá logo na porta e o esquenta começou com TUDO!

Sexta-feira, o icônico bloco MinhoQueens vem com tudo com uma festinha carnavalesca com entrada gratuita até 1h e apresentação das artistas com Irmãs de Pau! E para quem quiser aproveitar ainda mais, tem a possibilidade de garantir um camarote open bar no precinho! Tira as fantasias do armário e bora aproveitar a folia!

Quando? 26 de janeiro (sexta-feira). Das 23h às 6h

Onde? Estação Marquês Eventos | Av. Marquês de São Vicente, 412 – Várzea da Barra Funda, São Paulo – SP

Quanto? Grátis até 1h! Reserve a sua entrada por aqui :)

Acessibilidade? Não foi informado

Bloco Fanfarra Manada no Bananal Arte

E para os fãs dos bloquinhos de rua, fica a dia:

A Fanfarra Manada, formada em abril de 2018, une sopros e percussão para celebrar ocupações de ruas com arte e música autênticas. Com repertório diversificado, incluindo frevos, axés e pop, a Manada promove uma apoteose de energia frenética. Sabadão o Bananal Arte na Barra Funda vai ser tomada pela manada!

A agenda completa de blocos que vão sair nesse final de semana você confere por aqui !

Quando? 27 de janeiro (sábado). A partir das 15h

Onde? Bananal Arte | R. Lavradio, 237 – Barra Funda, São Paulo – SP

Quanto? Grátis. É só chegar e aproveitar :)

Acessibilidade? Não foi informado

Barbatuques nas férias de janeiro!

Nos últimos dias de férias da criançada que tal aproveitar juntinhos um espetáculo incrível?

Festival de Férias do Teatro MorumbiShopping traz o grupo Barbatuques com duas apresentações do show “ Tum Pá 10 anos! ” em 27 e 28 de janeiro. O espetáculo interativo explora música e percussão corporal de maneira lúdica, envolvendo crianças com jogos rítmicos e brincadeiras. Com novos elementos, o show repaginado promete encantar a garotada.

Quando? 27 e 28 de janeiro (sábado e domingo), às 16h

Onde? Teatro MorumbiShopping | Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Jardim das Acacias, São Paulo – SP

Quanto? Ingressos entre R$ 36 e R$ 90. Garanta a sua entrada por aqui :)

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

‘Chaves: A Exposição’

Até 30 de março de 2024, o MIS Experience em São Paulo recebe “Chaves: A Exposição” , comemorando os 40 anos da série icônica. Cenários autênticos da Vila do Chaves e Casa do Seu Madruga, figurinos e itens originais do México compõem o acervo exclusivo. A experiência única permite explorar locais imaginários, como a “Sala da Bruxa do 71”.

E o melhor: tem ônibus gratuito saindo da estação Barra Funda para ir e voltar do MIS. Um baita passeio nostálgico para fazer nesse final de semana, hein!

Quando? Até 30 de março (de terça a domingo). Terça a sexta das 10h às 20h | Sábado das 10h às 21h | Domingo e feriado das 10h às 20h

Onde? MIS Experience | R. Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo – SP

Quanto? Ingressos a partir de R$20. Garanta a sua entrada por aqui :)

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

