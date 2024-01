Redação Sue Cavalcante lança seu primeiro disco solo na Casa de Cultura do Butantã

Envolto nas cores vibrantes do Nordeste, Sue Cavalcante realiza o show de lançamento de seu primeiro álbum solo, “Balaio de Mim”, no dia 27 de janeiro, às 19h30, na Casa de Cultura do Butantã .

Com entrada gratuita, a apresentação contará com a participação especial de Conrado Pera, com quem a cantora compôs e divide os vocais na faixa “Morada”.

Para criar as músicas de seu primeiro álbum solo, Sue buscou trazer à tona as memórias que moldaram sua essência. O projeto apresenta sete faixas autorais que representam uma tapeçaria sonora que ecoa o pulsar de suas raízes pernambucana e baiana. Um canto apaixonado que se estende como carta de amor às gerações futuras.

Após integrar projetos e parcerias ao lado de grandes artistas da cena nacional, e do lançamento do álbum “Sue & Mokaya – Meu Caminho” (2021), Sue desenvolveu sua identidade sonora ao longo de 14 anos de carreira.

A partir das influências oriundas de seus pais nordestinos, “Balaio de Mim” é a materialização de seu sonho: deixar um legado musical para que seu filho exalte seus antepassados.

“O álbum, qual um fio condutor entre passado e futuro, é uma ode às tradições que nos moldaram, mas também um convite às gerações que virão. Nas letras que esculpi com a delicadeza de um artesão, deixo registrado o amor incondicional pela terra de meus familiares e pela gente que a faz pulsar. Cada melodia é um elo que une o ontem ao amanhã, uma celebração da herança que carregamos e que aspiramos transmitir”, explica Sue.

Neste “balaio” tem de forró ao samba, do xote ao baião e influências de grandes nomes como Luiz Gonzaga, Chico César e Elba Ramalho. O propósito é não dividir, mas sim incluir e misturar: pessoas, ritmos, sons, histórias e toda sua criatividade musical e experiência dos músicos que a acompanham.

Com produção e direção musical de Edu Sattajah, a artista é acompanhada por instrumentistas como André Soratti, Stanley Wagner, Ivan Castro e Dicinho Areias, e conta com as participações de Conrado Pera, Curumin, entre outros.

Neste verdadeiro “balaio de si mesma”, Sue Cavalcante percorre laços familiares. Em “Cantor da Intuição”, a artista presta homenagem ao avô Valentim, que foi benzedeiro no interior da Bahia. “Passarinha” é uma homenagem aos pais, que sempre a incentivaram na música e que não perdem um show.

Já “Eu Vim Para Caminhar” exalta a arte do encontro de seus pais – oriundos da Bahia e de Pernambuco – até São Paulo. E dessa história, ela segue caminhando e passando adiante essa herança.

“’Balaio de Mim’ é o testemunho vivo de uma cultura que pulsa em minhas veias, nas entranhas do Nordeste. É com imensa alegria e gratidão que ofereço este álbum como um tributo àqueles que vieram antes de mim e como um presente às gerações que ainda estão por vir. Que essas notas ecoem eternamente, como um abraço caloroso que atravessa o tempo e o espaço, conectando-nos às nossas raízes”, completa Sue.