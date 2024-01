Redação São Paulo no Fortnite: Salve.Games inova com reconstrução da cidade no aniversário de 470 anos

A Salve.Games , a Catraca Livre , a Matilha Cultural , a Outlaws e a Cavalera se juntaram para marcar o 470º aniversário de São Paulo de uma maneira inovadora. No dia 26 de janeiro, a cidade será trazida para dentro do Fortnite , a maior plataforma de games do mundo, com mais de 110 milhões de jogadores.

O novo mapa multiplayer, intitulado “Sonho TrapStar” , transporta os jogadores para uma São Paulo futurista, dominada por uma empresa de segurança e zumbis de uma nova pandemia.

Neste cenário desafiador, os jogadores têm a missão de atravessar a cidade, saindo da periferia, para liberar shows proibidos, enquanto lutam pela sobrevivência.

Pontos icônicos da cidade, como o Copan, Masp, Ponte Estaiada, a Marginal, além de bairros, dos mais centrais aos aos periféricos, como Jardim Peri e Capão Redondo, fazem parte integrante do mapa.

O mapa de São Paulo contará com um show exclusivo do artista Da Lua , um dos pioneiros do Trap no Brasil, apresentando uma música inédita especialmente para essa experiência.

Além da imersão virtual, a Salve.Games proporcionará uma experiência presencial no dia 26 de janeiro. Das 14h às 17h, na sede do estúdio (na Avenida Imirim, 795, Imirim), na zona norte de São Paulo, os interessados poderão jogar o mapa junto com outros jogadores e concorrer a peças de roupas da Cavalera que estão escondidas dentro do mapa. A inscrição será por ordem de chegada e está sujeita à lotação do espaço.

Os jogadores que desejarem experimentar a novidade em primeira mão sem sair de casa podem se inscrever no grupo de acesso antecipado no WhatsApp . O jogo, em fase de finalização, está previsto para ser lançado em março.

“É o desejo de toda uma geração que cresceu jogando GTA em cidades americanas e sempre sonhou se ver representado no mundo dos games e poder jogar na nossa própria cidade”, explica Alexandre De Maio, um dos desenvolvedores do jogo.

A Salve.Games, conhecida por seus jogos inspirados pela cultura periférica e pelo Hip-Hop, reforça seu compromisso com causas sociais, diversidade e inclusão. Gui Senna, modelador 3D desse mapa e morador do Jardim Peri, expressa sua emoção ao ver a periferia representada: “Sempre quis ver a quebrada no game e poder fazer o meu próprio bairro é um sonho realizado”, afirma.

Com essa iniciativa, a Salve.Games celebra o aniversário criando um espaço novo de interação da cidade com representatividade e autenticidade que as experiências nos games proporcionam.

Sobre a Salve.Games

A Salve.Games é uma renomada desenvolvedora de jogos que se destaca por sua abordagem inovadora e compromisso com causas sociais, diversidade e inclusão. Com jogos inspirados pela cultura periférica e pelo Hip-Hop, a empresa tem conquistado reconhecimento internacional. Para mais informações, visite aqui .

Sobre a Cavalera

A Cavalera é uma marca de moda conhecida por sua ousadia e originalidade. Com uma forte presença no cenário da moda, a marca destaca-se por sua autenticidade e estilo único. A parceria com a Salve.Games representa a fusão de duas expressões artísticas distintas para criar uma experiência memorável no mundo dos games.

