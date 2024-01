Redação São Paulo 470 anos: shows e atrações gratuitas por toda cidade

A Prefeitura, via Secretaria de Cultura, lança o convite para o rolê mais esperado do ano: os shows de 470 anos de São Paulo! Com o tema ‘ Elas Cantam São Paulo ‘, o evento vai homenagear divas da música brasileira, que vão agitar seis palcos espalhados pela cidade. A celebração, marcada pela diversidade e descentralização, começa às 12 horas e ainda tem programação especial para a criançada.

Os palcos vão bombar na Avenida São João (esquina com a Ipiranga), no Teatro Flávio Império (Zona Leste), no Centro Cultural da Juventude (Zona Norte), no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (Zona Leste), na Casa de Cultura Butantã (Zona Oeste) e na Casa de Cultura Campo Limpo (Zona Sul). Não perde essa festa, porque São Paulo merece um parabéns em grande estilo!

E não para por aí! A cidade vai estar recheada de atrações culturais gratuitas para você aproveitar o dia inteiro! Vão ter oficinas culturais, apresentação de circo, ativações especiais em museus e espetáculos de teatros gratuitos. Para montar todo o roteiro é só dar uma olhadinha no site oficial da Prefeitura de São Paulo !

E a melhor notícia: para deixar o feriadão ainda mais especial a Prefeitura anunciou que os ônibus, durante o dia 25 de janeiro, serão totalmente gratuitos!

Vem ver a programação completa do aniversário de São Paulo | 25 de Janeiro

Centro – São João

Apresentação – Mestre de Cerimônia Julia Sanchez

11h – Infantil – Viradinha

Música – DJ Vívian Marques

Música – DJ Lela Lima

14h – Música – Clube do Balanço

16h – Música – Demônios da Garoa

18h – Música – Baby do Brasil

20h – Música – Naiara Azevedo

Norte – Centro Cultural da Juventude

Apresentação – Mestre de Cerimônia Leticia Korr

12h – Infantil – Viradinha

Música – DJ Juliana Gil

14h – Música – Torya

16h – Música – Slipmami

18h – Música – Lexa

Leste – Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Apresentação – Mestre de Cerimônia Negaly CT

12h – Infantil – Viradinha

Música – DJ Vivi Varela

14h – Música – Mc Tha

16h – Música – Tati Quebra Barraco

18h – Música – Marvvila

Oeste – Casa de Cultura do Butantã

Apresentação – Mestre de Cerimônia Letícia Maria

10h – Infantil – Intervenção Infantil no Pátio

12h – Música – DJ Baile de Samba Rock

14h – Música – Dinho Nascimento & Cecília Pellegrini

Música – DJ Ju Salty

16h – Música – Crypta

18h – Música – Karina Buhr

Sul – Casa de Cultura Campo Limpo

Apresentação – Mestre de Cerimônia Renata Alves

12h – Infantil – Viradinha

Música – DJ Esteves

14h – Luciana Mello

16h – Padre Alessandro Campos

18h – Música – Yasmin Santos

Leste – Teatro Flávio Império

Apresentação – Mestre de Cerimônia Day Ramos

12h – Infantil – Viradinha

Música – DJ Anazu

14h – Música – Eliana de Lima

16h – Triz

18h – Música – Mart’nália

