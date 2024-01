Redação Nômade Festival anuncia nomes icônicos para edição de 2024!

O agito em São Paulo nos dias 25 e 26 de maio já está garantido com a confirmação da incrível Maria Rita no line-up do Nômade Festival . Ao lado de feras como Alceu Valença, Maria Gadú, Pabllo Vittar e Urias , o evento promete ser o ápice da diversão. A galera já pode garantir seu lugar nesse festão comprando os ingressos pela Ticket360 .

Com um histórico de 12 indicações e oito Grammy Latinos, Maria Rita é a promessa de uma apresentação inesquecível. Hits como “Tá Perdoado” e “Maltratar Não é Direito” vão agitar a plateia, numa mistura de ritmos e emoções.

O festival, que retorna a São Paulo em 2024, mantém sua tradição de diversidade musical, abraçando estilos variados. Organizado pela InHaus, o evento reafirma seu compromisso em oferecer uma experiência única aos participantes, consolidando-se como um festival de multi experiências no cenário cultural da cidade.

Achou pouco? Vem que aqui na Catraca Livre tem mais:

Veja também: Catraca Livre indica exposições em SP: descubra onde curtir arte

Veja também: Caracol Bar chega na Barra Funda para agitar a noite paulistana!