Redação Sesc Pinheiros Anuncia Programação Musical Vibrante para 2024

Vem com tudo que o Sesc Pinheiros já mandou a programação musical para o ano e está imperdível! Abrindo a temporada no aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, Filipe Catto chega com tudo homenageando a icônica Gal Costa no álbum “Belezas São Coisas Acesas por Dentro” . No dia seguinte, 26, a big band Bixiga 70 faz o chão tremer com o lançamento do álbum “Vapor”, uma mistura maravilhosa de maracatu e tecnobrega.

O rolê fica mais incrível com Boca Livre de volta aos palcos nos dias 27 e 28 de janeiro, com influência direta da música mineira e todos aqueles hits que a gente canta até hoje.

E não para por aí, quartas-feiras também têm música no Auditório do Sesc Pinheiros! Rafael Beck e Felipe Montanaro vão animar o meio da semana com os mais variados estilos, homenageando grandes nomes da música brasileira: Tom Jobim, Djavan Hermeto Pascoal entre outros!

E pra fechar janeiro com chave de ouro, dia 31, Carla Boregas chega com o “Pena ao Mar”, um som cheio de experimentação e vibe boa sobre amor e oceano. Marca na agenda, que esse rolê vai ser demais!

Mais informações dos shows e ingressos basta acessar o site oficial do Sesc ou ir direto na bilheteria!

