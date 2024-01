Redação Musical “A Bela e a Fera” vai encantar o Teatro Frei Caneca!

Quem nunca ouviu a história da Bela e a Fera ? Sem dúvidas é um dos maiores clássicos e a partir de fevereiro você vai poder acompanhar esse romance no Teatro Frei Caneca !

A releitura vai contar a famosa história de amor entre uma jovem e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em Fera. Mas a bondade nela faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona, quebrando o feitiço.

“ Bela e a Fera, O Espetáculo Musical ” conta também com um elenco que atua, dança tudo ao vivo! Sob a direção de Bruno Rizzo , direção executiva de Daniela Schiarreta e direção residente de Ewerton Novaes .

A turnê já visitou mais de 50 cidades brasileiras ao longo de quatro anos, além de ter subido em palcos fora do Brasil também, como Uruguai e Argentina . Chegou a vez do público do Teatro Frei Caneca se encantar com Bela e a Fera e 95 minutos de espetáculo!

As sessões rolam nos dias 17 , sábado, e 18/02 , domingo. E em outras duas sessões nos dias 24 , sábado e domingo, 25/02 , às 16h .

Os ingressos já estão sendo vendidos a partir de R$ 40 (inteira). Compre sua entrada aqui .

