Claro Verão Rio: Programação e shows gratuitos para toda família!

Vai rolar o Claro Verão Rio pela quarta vez na Casa de Cultura Laura Alvim, coladinha na praia de Ipanema, de 19 a 28 de janeiro. Durante as tardes, é só chegar para curtir games top de realidade virtual, um salão de beleza pra dar aquele trato, massagem, Espaço Kids e outras paradas maneiras. De noite é a vez de artistas bombados como Zélia Duncan, Paulo Ricardo, Céu, Kiko Zambianchi e muito mais fazerem a festa no palco com vista pro visual mais maravilhoso da cidade.

A galera da PECK está por trás desse rolê que vai ocupar todos os três andares da Casa de Cultura Laura Alvim. No primeiro, a diversão é garantida com o Espaço Kids e o Xbox One com Just Dance.

Já no segundo, das 14h às 22h, é hora de cuidar do visual na Sala Saúde e Bem Estar, curtir os games na Sala Claro Gaming, sentir a adrenalina na Sala 5G+ e dar uma conferida na Sala Instagramável. E olha só, cliente Claro ainda ganha mimos e descontos especiais!

Já no terceiro andar, é onde a música rola solta. A partir das 18h, DJs entram na parada, e às 19h, é a vez de Céu, Colomy, Zélia Duncan, Baia, Catha, Kiko Zambianchi e Paulo Ricardo mostrarem o que sabem fazer de melhor.

E pra fechar com chave de ouro, a Casa Claro é ponto de coleta para doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza durante todo o evento, ajudando quem mais precisa. Ah, e no dia 27 de janeiro, o Claro Verão Rio vai até Niterói com o Paulinho Moska. Bora nessa?

Se liga nas datas dos shows:

19/01 (sexta) – Chico César

20/01 (sábado) – Planta e Raiz

21/01 (domingo) – Raimundos

22/01 (segunda) – Céu

23/01 (terça) – Colomy

24/01 (quarta) – Zélia Duncan

25/01 (quinta) – Baia

26/01 (sexta) – Catha

27/01 (sábado) – Kiko Zambianchi

27/01 (sábado) – Paulinho Moska (Niterói)

28/01 (domingo) – Paulo Ricardo

