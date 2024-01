Redação Fim de semana no Rio: descubra os melhores rolés

Nosso querido final de semana está chegando e junto dele, chega também, vááááááários passeios legais para toda a família!

Para te ajudar a escolher o que fazer, a Catraca Livre listou abaixo alguns dos melhores rolés para você curtir o final de semana. É só escolher o seu, se jogar e ser feliz:

Musical “Por Elas” no Teatro Clara Nunes

O musical idealizado pela atriz, cantora, autora e compositora Eline Porto estreia neste final de semana e quem ama teatro e música não pode perder!

A narrativa que conta a história real de muitas mulheres e enaltece a memória e força feminina é dividida em cinco monólogos centrais e diversas outras cenas. inclui mais de 20 músicas com canções de grandes nomes como Gal Costa, Rita Lee e Elza Soares, além de outros nomes internacionais.

Confira mais informações sobre o espetáculo.

Quando? 12 a 14 de janeiro (sexta-feira a sábado). Sexta e sábado às 20h30 e domingo às 19h

Onde? Teatro Clara Nunes | Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Quanto? Ingressos a partir de R$47,50! Garanta a sua entrada por aqui :)

Acessibilidade? Acessível para PCD

Jonathan Ferr faz show “Liberdade” no Teatro Rival

Um dos nomes mais celebrados da nova geração do jazz brasileiro vai chegar com tudo no Teatro Rival! Durante o show “Liberdade”, Jonathan Ferr vai explorar ritmos como jazz, hip hop, neo soul e música eletrônica.

Se liga em todos os detalhes clicando aqui .

Quando? 12 de janeiro (sexta-feira), às 19h30

Onde? Teatro Rival Refit | Rua Álvaro Alvim, 33 – Centro

Quanto? A partir de R$ 60! Compre seu ingresso aqui :)

Acessibilidade? Não foi informado

‘Pierrô do Méier’ no Teatro Glauce Rocha

O espetáculo “Pierrô do Méier – 3 crônicas de Nelson Rodrigues” voltou ao Teatro Glauce Rocha com um mix de romantismo e bom humor e este final de semana é sua despedida!

As últimas sessões prometem encantar o público com as crônicas dos anos 50 que continuam relevantes até os dias de hoje, abordando temas como desvalorização do desejo feminino, violência contra a mulher e a criminalização do aborto.

Saiba mais sobre o espetáculo “Pierrô do Méier” aqui .

Quando? 12 até 14 de janeiro (sexta até 14 domingo), Sexta e sábado às 19h e domingo às 18h

Onde? Teatro Glauce Rocha | Av. Rio Branco, 179 – Centro

Quanto? Ingressos por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada). Garanta o seu por aqui :)

Acessibilidade? Acessibilidade para PCD

Universo Spanta 2024

O Universo Spanta é o aquecimento para o Carnaval que já está logo aí! O festival tem grandes nomes da música brasileira e dá tempo de curtir e entrar na festa ainda nesse final de semana.

Na sexta-feira, 12, quem sobe nos palcos são Baiana System, Gilsons, Maneva e mais uma galera talentosa também! Já no sábado, 13, Bell Marques, César Menotti e Fabiano, Buchecha e SPC animam o público!

Para ficar por dentro de tudo que vai rolar no Universo Spanta 2024 clique aqui .

Quando? 12 e 13 de janeiro (sexta-feira e sábado). Sexta às 18h e sábado às 16h

Onde? Marina da Glória | Av. Infante Dom Henrique – Glória

Quanto? A partir de R$ 120. Compre seu ingresso aqui !

Acessibilidade? Não foi informado

Feira O Fuxico

A famosa feira de microempreendedores vai tomar conta da Praça Nossa Senhora da Paz com pontos de gastronomia variada, entretenimento para as crianças e atrações musicais!

Quem vai dar o tom da feira no sábado é o DJ Alive Popup e também Renan Monteiro, que vão tocar ritmos variados para sacudir todos os convidados. No domingo é a vez do grupo Soul Guanabara subir no palco tocando soul music, clássicos do pop internacional e o grupo Rock PB tocando rock nacional para quem ama música!

E aí, vai perder essa?

Quando? 13 e 14 de janeiro (sábado e domingo), das 12h às 20h

Onde? Praça Nossa Senhora da Paz

Quanto? De graça!

Acessibilidade? Não foi informado

Batuque no Coreto na Praça São Salvador

Para quem quer sambar, o seu lugar é na Praça São Salvador com o Batuque no Coreto! Um samba que rola há 13 anos e faz qualquer um colocar o samba no pé.

Um final de semana sem samba, batucada e alegria no Rio, não é um final de semana no Rio!

Quando? 13 de janeiro (sábado), a partir das 18h às 22

Onde? Praça São Salvador – Laranjeiras

Quanto? De graça, é só chegar!

Acessibilidade? Não foi informado

Roda de Choro Arruma Mu Coreto

A clássica roda de choro na Praça de São Salvador vai abrir as atividades do ano com muita música, dança e alegria!

Formada por músicos amadores e profissionais, a Roda de Choro Arruma Meu Coreto acontece todos os domingos para alegrar os moradores e visitantes.

Quando? 14 de janeiro (domingo). A partir das 11h

Onde? Praça São Salvador, Flamengo

Quanto? Grátis!

Acessibilidade? Não foi informado

Achou pouco? Vem que tem mais:

