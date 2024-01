Redação Pré-Carnaval 2024: confira os melhores blocos de rua de SP

Alguns eventos são pagos, outros gratuitos! Acompanhe a programação completa! Diversos locais em São Paulo São Paulo, SP, Brasil

Pra quem tá afim de desbravar a cena do Pré-Carnaval em SP, segura essa: a cidade vai bombar com os blocos de rua mais irados de 2024! Prepara o glitter, a disposição e o sorriso no rosto, porque a folia tá prestes a tomar conta das ruas paulistanas.

E por aqui a gente vai te contar tudo sobre os melhores blocos que vão estar rolando durante os finais de semana de esquenta para a folia oficial! Bora que tem rolê para todos os estilos!

Sexta-feira, 19 de janeiro

2º Esquenta do Bloco MinhoQueens

Onde? Kat Klub | Rua Augusta, 609 – Consolação, Centro – São Paulo, SP

Quando? A partir das 22h

Quanto? Entrada VIP até 1h (após esse horário R$ 30). Reserve a sua entrada por aqui :)

Ensaio Monobloco

Onde? Audio | Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca, São Paulo – SP

Quando? A partir das 22h

Quanto? Ingresso a partir de R$50. Garanta a sua entrada por aqui :)

Sábado, 20 de janeiro

Bloco Nu Vuco Vuco

Onde? Bananal Arte e Cultura Contemporânea | R. Lavradio, 237 – Barra Funda, São Paulo – SP

Quando? A partir das 16h

Quanto? Grátis

Casa Comigo – Funk Love Baile

Onde? Teatro Mars | Rua João Passalaqua, 80 – Bela Vista, São Paulo – SP

Quando? A partir das 19h

Quanto? Ingressos a partir de R$ 60 (1º lote). Garanta a sua entrada por aqui :)

Sapagode em SP – Pagode de Verão

Onde? Coringa | R. Luís Murat, 370, São Paulo – SP

Quando? A partir das 20h

Quanto? Ingressos a partir de R$ 40 (3º lote). Garanta a sua entrada por aqui :)

Baco do Parangolé

Onde? Greta Galpão | R. Pedro Soares de Almeida, 104 – Vila Anglo Brasileira, São Paulo – SP

Quando? Das 14h às 22h

Quanto? Ingressos a partir de R$ 30 (4º lote). Garanta a sua entrada por aqui :)

Banga Summer 2024

Onde? High Club Brasil | R. João Rudge, 115 – Casa Verde, São Paulo – SP

Quando? Das 15h às 23h

Quanto? Ingressos a partir de R$ 65 (penúltimo lote). Garanta a sua entrada por aqui :)

Domingo, 21 de janeiro

Ensaio do Acadêmicos do Baixo Augusta

Onde? Galpão – Armazém do Campo do MST | Alameda Eduardo Prado, 474 – Campos Elíseos, São Paulo – SP

Quando? A partir das 14h

Quanto? Grátis

3º Esquenta do Bloco MinhoQueens

Onde? Centro Cultural da Diversidade | R. Lopes Neto, 206 – Itaim Bibi, São Paulo – SP

Quando? Das 14h às 20h

Quanto? Grátis. Reserve a sua entrada por aqui :)

Festival Grita- Festival de Blocos de Carnaval

Onde? Fabrique Club | R. Barra Funda, 1071 – Barra Funda, São Paulo – SP

Quando? Das 14h às 23h

Quanto? Ingressos a partir de R$ 50 (3º lote). Garanta a sua entrada por aqui :)

A lista completa de todos os blocos que vão transformar as ruas de São Paulo durante o carnaval você acessa pelo site oficial da Prefeitura de São Paulo !

A folia já começou em São Paulo, se liga na programação:

