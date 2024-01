Redação Carnaval SP: confira os blocos que saem da Zona Sul da cidade

Eu ouvi Carnaval? Siiim! A festa que a gente esperou tanto finalmente está chegando e a boa é se programar para não perder nenhum bloco de rua que você ama.

Nessa lista você encontra os blocos que desfilam na Zona Sul de São Paulo , passando pelo Parque do Ibirapuera , Vila Mariana, Jabaquara e muito mais!

Sábado, 10 de fevereiro

Carnaween

Quando? Das 10h às 15h

Onde? Vila Mariana | Praça David Nasser

Siga la Pelota

Quando? Das 11h às 16h

Onde? Vila Mariana | Da R. Dr. Nicolau de Sousa Queirós, 520 até a Praça Angel Ramires

Bloco infantil Amoribunda Kids

Quando? Das 11h às 16h

Onde? Vila Mariana | Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi

Bloco Amoribunda

Quando? Das 14h às 19h

Onde? Vila Mariana | Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi

Bloco Ayabass (Luedji Luna, Xênia França, Larissa Luz)

Quando? Das 11h às 16h

Onde? Vila Mariana | Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

PikaOpeNOsamba

Quando? Das 11h às 18h

Onde? Cidade Ademar | Da R. Raul Marques Marinho até R. Constantino Maroqui

Tá Duro? Vem Pra K

Quando? Das 12h às 18h

Onde? M’Boi Mirim | R. Mario Totta R. Mario Totta

Cavaleiros de Doçu

Quando? Das 12h às 17h

Onde? Ipiranga | R. Rosa de Morais, 444 ao 494

Bloco do Geraldinho

Quando? Das 13h às 19h

Onde? Santo Amaro | Da R. Frei Canisio 28 até 143

Sonido Tropical

Quando? Das 13h às 15h

Onde? Vila Mariana | Praça Rosa Alves da Silva

Vai Você em dobro

Quando? Das 13h às 17h

Onde? Santo Amaro | R. da Paz, 1209

Agrada Gregos

Quando? Das 13h às 19h

Onde? Vila Mariana | Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Carnacol Folia

Quando? Das 14 às 19h

Onde? Parelheiros | Da R. Jackson Pollock até a R. Miguel Rocumback

Chama o Síndico

Quando? Das 14h às 18h

Onde? Butatã | Da R. Estevão Lopes até a Av. Valdemar Ferreira

Bloco do Beco

Quando? Das 14h às 19h

Onde? M’Boi Mirim | R. Salgueiro do Campo

Galera da Rampa

Quando? Das 14h às 19h

Onde? M’Boi Mirim | R. Renato da Cunha 29

Xêro Nuzói

Quando? Das 14h às 19h

Onde? Cidade Ademar | Da R. do Mar Paulista 489 até a Pça. do Acuri.

Unidos do Jardim Primavera

Quando? Das 14h às 18h

Onde? Capela do Socorro | Da R. Francisco de Caldas, 3 até a Praça João Beiçola da Silva

Bloco do Caveira

Quando? Das 15h às 18h

Onde? Butantã | Praça Arruda

Bloco G

Quando? Das 8h às 13h

Onde? Vila Mariana | Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Me Viram no Ipiranga

Quando? Das 9h às 14h

Onde? Ipiranga | R. dos Patriotas

Berço Elétrico

Quando? Das 10h às 15h

Onde? Vila Mariana | Praça Rosa Alves da Silva

Domingo, 11 de fevereiro

Bloco da Pabllo

Quando? Das 13h às 19h

Onde? Vila Mariana | Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Amigos do Graja

Quando? Das 11h às 18h

Onde? Capela do Socorro | Av. do Arvoreiro, 200 a 425

Bloco Beija-Flor

Quando? Das 11h às 17h

Onde? Vila Olímpia | Faria Lima – Av. Faria Lima, 4150 até 4500

Vampirão dos Paredão

Quando? Das 11h às 16h

Onde? Cidade Ademar | Da R. do Mar Paulista 489 até a Pça. do Acuri

PikaOpeNOsamba

Quando? Das 11h às 18h

Onde? Cidade Ademar | Da R. Raul Marques Marinho até R. Constantino Maroqui

Bloco do Hercu

Quando? Das 11h às 16h

Onde? Jardim Angela | R. Ignácio Limas

Bloco do Litraçõ

Quando? Das 11h às 18h

Onde? Jardim São Luiz | R. Dr. Octacílio de Carvalho Lopes

Samba da Zimba

Quando? Das 11h às 18h

Onde? Interlagos | Da Praça José Alves dos Reis até a R. José Bento Cotolengo

Bem Sertanejo Com Michel Teló

Quando? Das 12h às 17h

Onde? Vila Mariana | Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Guarani Fulia

Quando? Das 12h às 18h

Onde? Jabaquara | Praça da Japura

Samuca e a Selva

Quando? Das 13h às 19h

Onde? Vila Olímpia | Faria Lima – Av. Faria Lima, 4150 até 4500

Amigos da Vila

Quando? Das 13h às 19h

Onde? Morumbi | Praça José Oria

Zabumbeabá

Quando? Das 13h às 19h

Onde? Butantã | Da Pça Elis Regina até a Av. Prof. Lucas de Assunção 01

Bloco Nega Véia

Quando? Das 14h às 19h

Onde? M’Boi Mirim | R. José Joaquim Gonçalves

Unidos da Macieira

Quando? Das 14h às 19h

Onde? M’Boi Mirim | R. Macieira do Sul

Vai Quem Quer

Quando? Das 14h às 19h

Onde? M’Boi Mirim | R. Bruno Felisberto Cavinato

Bloco Jardim do Álamos

Quando? Das 14 às 19h

Onde? Parelheiros | Da R. Henrique Roschel Christi, 646 até a R. das Barcaças

Bloco das Coleguinhas

Quando? Das 14h às 19h

Onde? M’Boi Mirim| Da R. Areias Alves, 287 até a R. Jose Serra

Abra Alas

Quando? Das 8h às 12h

Onde? Moema | Praça Coronel Fernandes de Lima

Segunda-feira, 12 de fevereiro

Vou de Táxi

Quando? Das 11h às 16h

Onde? Vila Mariana Ibirapuera | Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Filhos de Gil

Quando? Das 11h às 16h

Onde? Vila Mariana | Av. Eng. Luiz Gomes Cardim Sangirardi

0800 deekapz

Quando? Das 11h às 16h

Onde? Vila Olímpia | Faria Lima – Av. Faria Lima, 4150 até 4500

Bloco Saad

Quando? Das 12h às 17h

Onde? Butantã | Da Av. Jorge João Saad, 377 até a R. Amélia Corrêa Fontes Guimarães

Vai Biduh

Quando? Das 13h às 18h

Onde? Moema | Av. Helio Pellegrino, 200 a 800

Unidos do Jardim Colombo

Quando? Das 13h às 19h

Onde? Butantã | da R. das Goiabeiras até a R. João Avelino Pinho Mellão

Bloco do Bartantã

Quando? Das 14h às 19h

Onde? Butantã | R. Santanesia

Fígado de Aço

Quando? Das 14h às 19h

Onde? Capão Redondo | Av. Campo Mourão

Pinga Ni Mim

Quando? Das 13h às 19h

Onde? Vila Mariana | Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Vai Dá Boa!

Quando? Das 14h às 19h

Onde? Butantã | R. José Alvarez Maciel

Estrela de Santa Luzia

Quando? Das 14h às 19h

Onde? Ipiranga | Da R. Engenheiro Prudente, 367 até a R. José Maria Azevedo, 268

Bloco Afro É di Santo

Quando? Das 14h às 19h

Onde? Capão Redondo | R. Manuel Dias Leme

Terça-feira, 13 de fevereiro

Estação Folia

Quando? Das 10h às 18h

Onde? Ipiranga | R. dos Patriotas (entre R. Bom Pastor e Av. Nazaré)

Encontro de Fanfarras

Quando? Das 11h às 16h

Onde? Vila Mariana | Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Love Connection D’Ibiza

Quando? Das 11h às 17h

Onde? Vila Olímpia | Faria Lima – Av. Faria Lima, 4150 até 4500

PikaOpeNOsamba

Quando? Das 11h às 18h

Onde? Cidade Ademar | Da R. Raul Marques Marinho até a R. Constantino Maroqui

Beijo Equivocado

Quando? Das 12h às 18h

Onde? Vila Mariana | Av. Helio Pellegrino, 200 a 800

Bloco da Alegria

Quando? Das 12h às 18h

Onde? Vila Olímpia | Faria Lima – Av. Faria Lima, 4150 até 4500

Bloco da latinha Mix

Quando? Das 13h às 19h

Onde? Vila Mariana | Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Bloco do Cabeças da Cinco

Quando? Das 13h às 18h

Onde? Jabaquara | R. Cinco de Outubro

Doidin Pra Virar Jacaré

Quando? Das 13h às 19h

Onde? Ipiranga | Da R. Bamboré até a Av. Nazaré

Império do Morro

Quando? Das 14h às 19h

Onde? M’Boi Mirim | R. Inácio Dias de Oliveira

Bloco do Pirata

Quando? Das 14h às 19h

Onde? Butantã | Av. Min. Laudo Ferreira de Camargo, 52

Bloco do Ve

Quando? Das 14h às 19h

Onde? Campo Limpo | Da R. Brás Albanese, 02 até a Pça Raul Borges da Rocha, 1000

Galo da Madrugada

Quando? Das 9h às 14h

Onde? Vila Mariana | Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

