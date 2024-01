Redação Carnaval SP: confira blocos que saem na Zona Norte da cidade

Para quem tanto espera o Carnaval , pode começar a passar purpurina e arrumar sua fantasia porque ele chegou! E para não perder nadinha a melhor escolha é se programar o quanto antes, né?

Para te ajudar com isso, a Catraca Livre preparou uma super lista com os melhores blocos da Zona Norte de SP, passando por bairros como Lapa, Freguesia do Ó, Limão e muito mais! Então se liga em tudinho que vai rolar pertinho de você:

Se quiser acompanhar a programação completa da cidade de São Paulo clique aqui . Acompanhe abaixo a lista dos bloquinhos na Zona Norte :

Sábado, 10 de fevereiro:

Filhos de Plutão

Quando? 10h às 15h

Onde? Praça Jesuíno Bandeira a R. Marco Aurelio – Lapa

Viva Praça!

Quando? 10h às 15h

Onde? R. Eugênio Pinto Moreira, 4 – Lapa

Bloco do Adorno

Quando? 11h às 16h

Onde? R. Faustolo, 809 a 63 – Lapa

Urubó

Quando? 12h às 17h

Onde? Largo da matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 – Freguesia do Ó

Bloco dos Coleiras

Quando? 13h às 18h

Onde? R. Baltasar Abadal – Limão

Bloco Jah É

Quando? 14h às 18h

Onde? Av. Humberto Gomes Maia, 75 até 321 – Freguesia do Ó

Bloco dos Zatt’revidos

Quando? 14h às 19h

Onde? R. Jenny Bonilha Costivelli – Pirituba

Bloco Infantil Urubózinho

Quando? 08h às 13h

Onde? Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 – Freguesia do Ó

Domingo, 11 de fevereiro:

Viva Praça!

Quando? 10h às 15h

Onde? R. Eugênio Pinto Moreira, 4 – Lapa

Ritaleena

Quando? 11h às 18h

Onde? R. Sepetiba, 691 – Lapa

Bloco do Gleubs

Quando? 11h às 18h

Onde? R. Jacinto Pereira – Pirituba

Bloco Diversidade Unida

Quando? 18h às 16h

Onde? Av. Dr Sylvio de Campos – Perus

Bloco Família Metralha

Quando? 12h às 17h

Onde? R. Rubens de Souza 300 – Pirituba

Urobó

Quando? 12h às 17h

Onde? Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 – Freguesia do Ó

Guerreiros da Comunidade Jova Rural

Quando? 13h às 18h

Onde? R. São Jorge – Jaçanã/Tremembé

Afosé Vozes do Òrun

Quando? 13h às 19h

Onde? Praça Canaã – Limão

JBAS Iório

Quando? 13h às 19h

Onde? R. Francisco Rodrigues Alves – Freguesia do Ó

Perus Folia

Quando? 13h às 18h

Onde? Av. Dr. Sylvio de Campos, 418 ao 201 – Perus

Bloco Shereka

Quando? 13h às 19h

Onde? R. Manuel Gaya , 806 ao 613 – Tremembé

Tia Eh o Caraleo

Quando? 14h às 16h

Onde? Praça Padre Arnaldo – Lapa

Bloco Jardim dos Álamos

Quando? 14h às 19h

Onde? R. Henrique Roschel Christi, 646 – Parelheiros

Comunidade 100% Iracema

Quando? 14h às 19h

Onde? R. Ten. Cel. José J. Correia de Arruda, Freguesia do Ó

Bloco Granada

Quando? 16h às 18h

Onde? Av. Humberto Gomes Maia, 323 – Freguesia do Ó

Saia de Chita

Quando? 09h às 14h

Onde? Praça Dr. Vicente Tramonte Garcia – Lapa

Segunda-feira, 12 de fevereiro

Viva Praça!

Quando? 10h às 14h

Onde? R. Eugêncio Pinto Moreira, 4 – Lapa

Descaxota

Quando? 11h às 18h

Onde? R. Puxinana – Freguesia do Ó

Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Eu Não Morro

Quando? 12h às 18h

Onde? Praça Jesuíno Bandeira, 39 – Lapa

Bloco Jah É

Quando? 13h às 19h

Onde? R. Cel. Tristão 203 – Freguesia do Ó

NaMiuda

Quando? 14h às 19h

Onde? R. Apinajés – Lapa

BumbáBloco

Quando? 14h às 19h

Onde? R. Viri – Santana

Terça-feira, 13 de fevereiro

Bloco Jah É

Quando? 10h às 16h

Onde? Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 – Freguesia do Ó

Viva Praça!

Quando? 10h às 15h

Onde? R. Eugênio Pinto Moreira, 4 – Lapa

Bloco do Gleubs

Quando? 11h às 18h

Onde? R. Jacinto Pereira – Pirituba

Sacada do Gil

Quando? 12h às 19h

Onde? R. Manuel Gaya – Tremembé

Bloco Akiò

Quando? 12h às 17h

Onde? Casa de Cultura da Freguesia do Ó – Freguesia do Ó

Os Cataratos do Niágara

Quando? 12h às 17h

Onde? R. Caiubi – Lapa

Donos da Percussão

Quando? 13h às 18h

Onde? Praça Centenário – Casa Verde

Banda Grone’s

Quando? 13h às 20h

Onde? Praça Lions Clube Tucuruvi – Tucuruvi

Bloco da Nanda

Quando? 13h às 19h

Onde? Av. Eng. Caetano Álvares – Santana

Bloco Diversidade Unida

Quando? 14h às 19h

Onde? Av. Dr Sylvio de Campos – Perus

Assombrosos do Ó

Quando? 14h às 19h

Onde? R. Artur Farjado, 405 – Freguesia do Ó

CarNaFest

Quando? 14h às 19h

Onde? R. João Mendes Araújo – Tremembé

Valença de Perus

Quando? 18h às 22h

Onde? Av. Dr Sylvio de Campos – Perus

Tem muita folia rolando por SP:

Veja também: Carnaval SP: confira blocos que saem na Zona Leste da cidade

Veja também: Carnaval 2024: confira a programação dos blocos de rua de SP