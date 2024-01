Redação Carnaval no Rio: veja a programação dos blocos de rua

Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero CARNAVAL! Com tantos blocos espalhados pelas ruas da Cidade Maravilhosa, é preciso se organizar para não perder os melhores. Então, que tal já começar a fazer a sua agenda para o Carnaval no Rio ?

No calendário, o Carnaval de 2024 está marcado para 13 de fevereiro. Mas no Rio, o mês inteiro entra na folia! É alegria que não acaba mais!

E pra escolher entre tantas opções, a Catraca Livre ajuda você nessa missão! Confira os blocos abaixo que saem neste fim de semana, veja quais deles fazem seu coração bater mais forte, separe sua fantasia, capricha na purpurina e prepare-se para ser o folião mais feliz desse Carnaval no Rio!

Acompanhe a agenda deste final de semana:

Sábado (20/01):

Carrossel de Emoções 2024

das 07h às 12h, na Rua Primeiro de Março, 57, no Centro.

Chame Gente

das 09h às 15h, na Av. Prefe. Mendes de Morais, 900, em São Conrado.

Os 20 de Ouro do Mestre Odilon

das 09h às 15h, na Estrada do Rio Jequiá, 482, em Zumbi.

Sorvetada Gigantes da Lira (Infantil)

das 10h às 14h, na Praça Jardim laranjeiras, em Laranjeiras.

Nem Muda Nem Sai de Cima

das 16h às 22h, na Avenida Maracanã, 838, na Tijuca.

Bloco Seu Kuka É Eu do Grajaú

das 16h às 22h, na Rua Barão de Mesquita, 1032, na Tijuca.

Universo Spanta

às 16h, na Marina da Glória, na Avenida Infante Dom Henrique, na Glória. Ingressos a partir de R$ 170 (meia-entrada).

Clique aqui para saber mais.

Ta Chegando a Hora

das 16h às 22h, na Rua Barros de Alarcão, 370, na Pedra de Guaratiba.

CarnaPride: Pré-Carnaval

às 19h (grátis até às 22h), na Praça Marechal Âncora, no Centro.

Domingo (21/01):

Chá da Alice

das 07h às 12h, no Centro Cultural Banco do Brasil, na Rua Primeiro de Março, 66, no Centro.

Bloco Caminhadinha (Infantil)

das 09h às 12h, no Largo dos Leões, em Humaitá.

Bloco Só Caminha

das 12h às 18h, no Largo dos Leões, em Humaitá.

Ensaio Amigos da Onça

das 15h às 20h, no Calçadão da Praia do Flamengo, 3, no Flamengo.

Xodó da Piedade

das 16h às 22h, na Rua Mário Carpenter, 1576, em Piedade.

das 16h às 22h, na Rua Mário Carpenter, 1576, em Piedade. Ensaios da Anitta

às 15h, no Jockey Club, na Praça Santos Dumont, 31. A partir de R$ 270.

Quer fazer o seu roteiro para curtir o Carnaval?

Então fique de olho nos melhores e bloquinhos do Rio e se prepare porque a folia e a festa está só começando!

Confira os principais blocos do Rio de Janeiro abaixo, a programação completinha e demais informações você encontra clicando aqui .

Sábado de Carnaval, 10 de fevereiro

Bloco Amigos da Onça

Quando? das 07h às 13h

Onde? Calçadão da Praia do Flamengo, 3, no Flamengo

Bloco Céu na Terra

Quando? das 07h às 13h

Onde? R. Alm. Alexandrino – Santa Teresa ao R. Joaquim Murtinho, 2012 – Santa Teresa

Bloco Cordão da Bola Preta

Quando? 07h às 13

Onde? Centro Cultural Banco do Brasil, R. Primeiro de Março, 66

Empolga às 9

Quando? 08h às 14h

Onde? Av. Atlântica, 4240 – Copacabana

Banda de Ipanema

Quando? 16h às 21h

Onde? R, Gomes Carneiro, 55 – Ipanema

Domingo de Carnaval, 11 de fevereiro

Bloco Areia

Quando? 07h às 13h

Onde? Av. Delfim Moreira, 1051 ao 299 – Leblon

Bangalafumenga

Quando? 09h às 15h

Onde? Av. Infante Dom Henrique, altura do Monumento aos Pracinhas, na Glória

Cordão do Boitatá

Quando? das 11h às 17h

Onde? Largo do Paço, no Centro

Bloco Buda da Barra

Quando? 09h às 15h

Onde? Av. Lúcio Costa, 3646 – Barra da Tijuca

Segunda-feira, 12 de fevereiro

Bloco Corre Atrás

Quando? 07h às 13h

Onde? Av. Delfim Moreira, 1064 até 106, no Leblon

Bloco do Sargento Pimenta

Quando? 08h às 14h

Onde? Av. Infante Dom Henrique, 75, no Flamengo

Bloco Exagerado

Quando? 08h às 13h

Onde? Praça Tiradentes, no Centro

Vem Cá Minha Flor

Quando? 08h às 12h

Onde? Rua Fioravanti di Piero, 29, no Centro, até Praça Luiz Souza Dantas, 1, no Centro

Que Pena Amor

Quando? 08h às 14h

Onde? Praça Mario Lago no Centro

Universibloco

Quando? 12h às 18h

Onde? Alameda das Sapucaias – São Cristóvão

Vem Delícia

Quando? 13h às 19h

Onde? Praça Tiradentes, 40

Bloco das Divas

Quando? 15h às 19h

Onde? Rua Rosalina Brand, 200, na Barra da Tijuca

Terça-feira, 13 de fevereiro

Fervo da Lud

Quando? 07h às 12h

Onde? Av. Pres. Antônio Carlos, 61 – Centro

Carmelitas

Quando? 08h às 14h

Onde? Largo do Curvelo – R. Joaquim Murtinho, 166

Vagalume O Verde

Quando? 08h às 14h

Onde? Rua Pacheco Leão, 16 no Jardim Botânico

Clube do Samba

Quando? das 09h às 13h

Onde? Av. Atlântica, 2634 até 3564, em Copacabana

Batuke de Batom

Quando? 10h às 16h

Onde? Praia do Zumbi, 28, Zumbi

Bloco Cachorro Cansado

Quando? 10h às 15h

Onde? Praça José de Alencar até Rua Barão do Flamengo, no Flamengo

Orquestra Voadora

Quando? 13h às 19h

Onde? Av. Infante Dom Henrique 735, na Glória

Vale lembrar que os horários e locais são de responsabilidade dos blocos. Aguarde novidades.

