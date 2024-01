Redação Catraca Livre indica exposições em SP: descubra onde curtir arte

Quer visitar exposições imperdíveis em SP? Vem descobrir as exposições que estão rolando na cidade de São Paulo? A Catraca Livre preparou uma listinha com diversas opções gratuitas e com acessibilidade, pra ninguém ficar fora!

Dá só um confere em tudo que está rolando:

“Araetá – A Literatura dos Povos Originários” | Sesc Ipiranga

A exposição “Araetá – A Literatura dos Povos Originários” é um recorte expressivo da produção literária de autoria indígena, por meio de publicações de escritores e escritoras que representam mais de 60 povos de diferentes regiões.

A mostra reúne ilustrações, fotografias, artesanias e objetos artísticos, além de apresentar mais de 334 títulos publicados por 105 editoras do país. Quem visitar as obras verão cantos, contos, mitos, narrativas, poesias, ensaios, romances e títulos relacionados à criação do mundo, à ancestralidade e ao bem viver e ao papel dos anciãos nas comunidades indígenas.

“Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira” no CCBB SP

A exposição “ Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira ” no CCBB São Paulo, desde 16 de dezembro, apresenta obras de 61 artistas incríveis, destacando-se como desdobramento do Projeto Afro, que cataloga 300 artistas negros desde 2020. O curador Deri Andrade ressalta sua relevância em corrigir a omissão histórica da presença negra na arte do Brasil.

Organizada em torno de cinco eixos temáticos liderados por artistas emblemáticos, como Arthur Timótheo da Costa e Mestre Didi , a exposição abrange diversas épocas, contextos e gerações. Convidando a uma imersão descontraída na cultura afro-brasileira, a mostra busca corrigir a falta de destaque à comunidade negra na história da arte nacional.

“Mônica 60 anos – Sempre Fui Forte” | Casa das Rosas

A exposição “ Sempre Fui Forte ” da Mauricio de Sousa Produções celebra os 60 anos da icônica personagem Mônica na Casa das Rosas! A mostra apresenta desde a estreia nas tirinhas em 1963 até a consagração como ícone cultural, exibindo momentos históricos e objetos, como o coelho original da Mônica. A mostra inclui projetos atuais, como “Vamos Brincar com a Turma da Mônica”, uma seção dedicada aos longas Live-Action, e bastidores da criação das capas dos quadrinhos.

Além disso, a exposição oferece atividades interativas para crianças. Uma atração imperdível para as férias escolares!

“Marta Minujín: Ao vivo” | Pinacoteca

Está rolando na Pinacoteca de São Paulo a primeira mostra panorâmica do Brasil dedicada à renomada artista latino-americana. A exposição “ Marta Minujín: Ao vivo ” ocupa sete salas do primeiro andar da Pinacoteca Luz e exibe mais de 100 obras de 1963 até os dias de hoje.

Marta Minujín é uma figura famosa por sua inovação nos eventos artísticos e na arte que envolve o público, explorando várias formas e manifestações artísticas. Essa exposição é uma homenagem à sua vitalidade e à liberdade de criação, transmitindo também as inquietações políticas e culturais da América Latina.

“Essa Nossa Canção” | Museu da Língua Portuguesa

As relações profundas entre a língua portuguesa, a música e nossos diversos ritmos é o tema da exposição “ Essa Nossa Canção “, do Museu da Língua Portuguesa. A mostra aborda variados gêneros musicais e promove conexões entre algumas das canções mais representativas da história e as formas contemporâneas de expressão musical.

Quem gosta de música não pode deixar de conferir toda a multiplicidade musical brasileira em uma única exposição!

“O Mergulho” | Farol Santander

A artista visual carioca Renata Adler chega ao Farol Santander SP com a envolvente exposição “ O Mergulho “, sob a curadoria de Marc Pottier , até março de 2024. A mostra oferece uma experiência única, transportando os espectadores para uma floresta singular composta por 250 “camaleões” de madeira suspensos e 30 aquários, criando um ambiente sonoro imersivo.

Fruto de dois anos de trabalho, as estruturas apresentam variações sutis, acompanhadas por diferenças nos aquários. Renata Adler proporciona uma jornada sensorial que destaca a riqueza da fauna e flora brasileiras, utilizando materiais como madeira, vidro e estruturas metálicas. Uma oportunidade imperdível no Farol Santander SP!

“NIHONCHA: introdução ao chá japonês” | Japan House

A Japan House São Paulo apresenta a cativante exposição “ NIHONCHA: introdução ao chá japonês “, aberta até 7 de abril de 2024. Sob a curadoria de Natasha Barzaghi Geenen, a mostra oferece uma visão abrangente da produção do chá japonês, explorando variedades, o espírito do chá no yu, utensílios tradicionais e a inovadora casa de chá Tsuginote Teahouse, construída com impressão 3D. A exposição destaca a evolução do chá no cotidiano japonês, desde sua introdução por monges budistas até os dias atuais.

Além disso, a Japan House São Paulo oferece atividades paralelas, como oficinas de preparo de chá, cerimônias do chá e palestras sobre os efeitos do chá, proporcionando uma compreensão mais profunda do chá japonês e suas aplicações na vida cotidiana.

“Chaves: A Exposição” | MIS Experience

Em celebração aos 40 anos de “Chaves”, o MIS Experience recebe, a partir de janeiro de 2024, a maior exposição sobre o icônico seriado. “ Chaves: A Exposição ” oferece uma experiência única com recriação detalhada de cenários, acervo exclusivo do México e homenagem a Roberto Gómez Bolaños.

Os fãs vão poder explorar a Vila do Chaves e a Casa do Seu Madruga, “entrando em cena” na “Sala da Bruxa do 71”. E o melhor: o MIS está disponibilizando ônibus gratuito da Barra Funda (ida e volta) para os visitantes da exposição. Imperdível para reviver momentos nostálgicos!

“Pequenas Áfricas: o Rio que o samba inventou” | IMS

O IMS Paulista apresenta a exposição “ Pequenas Áfricas: o Rio que o samba inventou “, com 380 itens, incluindo documentos, gravações, fotografias e obras de arte, narrando a história do samba carioca por mais de um século. Da época escravocrata à evolução do samba no século XXI, a curadoria de Angélica Ferrarez , Luiz Antonio Simas , Vinícius Natal e Ynaê Lopes dos Santos oferece uma perspectiva única sobre essa jornada cultural.

Localizada na Avenida Paulista, a exposição é gratuita até 21 de abril de 2024, proporcionando uma imersão na riqueza do samba urbano carioca e sua profunda conexão com a história do Rio de Janeiro. Mais informações disponíveis no site oficial do IMS.

Ufa… O que não faltam são exposições em São Paulo, né? Então fique ligado na nossa Agenda e descubra muuuitos outros eventos culturais!

