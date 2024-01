Redação Barbatuques faz shows para as crianças nas férias de janeiro!

O Festival de Férias do Teatro MorumbiShopping vai levar a diversão para as crianças para outro nível com o grupo Barbatuques!

O grupo de música corporal faz duas apresentações do show “ Tum Pá 10 anos! ” nos dias 27 e 28 de janeiro .

No show “ Tum Pá ” o grupo apresenta o universo da música e da percussão corporal de forma lúdica , descontraída e interativa .

Com jogos rítmicos , imitações de sons , cantos e brincadeiras , Barbatuques e as crianças brincam com o corpo da cabeça aos pés. Com novos figurinos, cenários, novas músicas o show chega repaginado e pronto para encantar a criançada!

No sábado e domingo, 27 e 28, o Teatro MorumbiShopping recebe o grupo Barbatuques a partir das 16h . O show “Tum Pá” tem duração de 50 minutos e os ingressos já estão sendo vendidos a partir de R$ 36 até R$ 90 .

Para garantir seu ingresso, clique aqui .

