Redação Musical ‘Embalos de Sábado à Noite’ estreia em janeiro em SP!

Quem nunca dançou ao som de “ Dancing Queen ” do Abba, cantou “ Stayin’ Alive ” do Bee Gees, se divertiu com o Village People performando “ Macho Man ” e “ YMCA ” e muito mais?

Essas são algumas das músicas que vão dar o tom do musical “ Embalos de Sábado à Noite ” que estreia no Teatro Frei Caneca em janeiro!

O espetáculo rola guiado pelo narrador nos tempos atuais contando e viajando no tempo sobre os anos 70 e 80 , quando essas músicas estavam bombando!

Com música de sobra e muita dança, os cantores e dançarinos contagiam a plateia com o espírito da era Disco cantando os sucessos icônicos dos grupos e artistas da época tudo ao vivo !

Além disso, o musical conta com várias trocas de figurinos e projeção mapeada 3D para imergir a plateia e causar um impacto visual.

Quem viveu essa época certamente vai se emocionar, mas os mais jovens também vão poder se divertir e ter um gostinho de como era a época Disco com o musical “Embalos de Sábado à Noite”!

Vão ser apresentadas quatro sessões, nos dias 27 de janeiro , 03 , 17 e 24 de fevereiro , às 20h . Os ingressos já estão sendo vendidos a partir de R$ 60 , para comprar sua entrada clique aqui .

Nos vemos lá?

