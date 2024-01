Redação Casa Natura Musical promete agitar SP com showzões em 2024

Localizada no fervo de Pinheiros, a Casa Natura Musical é a pedida certa para quem curte um rolê musical com brasilidade autêntica. A galera já sacou: a casa é sucesso, eleita pela Folha de São Paulo como uma das melhores da cidade, com conforto e acústica nota mil!

Em 2024, a programação já tá garantida. Começa com Luedji Luna nos dias 18 e 19/1, com o show “Bom Mesmo É Estar Debaixo D`água Deluxe”, e a prévia de Carnaval esquenta em janeiro com Ilú Obá de Min (21/1), Confraria do Pasmado (24/1) e Bloco Ritaleena (25/1). Johnny Hooker chega arrebentando no dia 27/1 com participação de Cleo, Wanessa Camargo e Mateus Carrilho .

Mas a festa não para por aí! Tem Totô de Babalong (26/1), Jota Pê (15/3), Samba de Dandara com Nega Duda (7/2), FBC (16/2), Os Prettos (24/2), Bruna Black e Joyce Alane (25/2), Clarice Falcão (1/3), Mateus Aleluia (2/3), Isabella Taviani (14/3) e muuuuuito mais. E fica ligado, que a Rádio Gatilho , comandada pelo DJ Nyack, tá de volta em abril (5/4), com surpresas que vão quebrar tudo!

Em 2023, mais de 65 mil pessoas colaram na Casa Natura Musical, e em 2024, que completa sete anos, a promessa é a mesma: proporcionar experiências únicas e dar aquele destaque aos artistas e à música brasileira. Então, prepara o coração e vem nessa aproveitar muito show bom com a gente! E não esquece de garantir os seus ingressos !

