Festival Auê tem Marina Sena, Duda Beat e mais no Carnaval!

Carnaval está chegando aí e com essa programação aposto que ninguém vai querer perder!

O Festival Auê vai fazer uma festona no NAU Cidades , no Porto Maravilha, nos dias 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 de fevereiro . A edição de 2024 chega com mais atrações diurnas, banho de piscina, chuveirão e outras atividades para refrescar o público!

O lineup vem forte com nomes como Marina Sena , Silva , Marina Lima convida Letrux , Duda Beat , Valesca Popozuda , Melody , Lamparina e Johnny Hooker . Entre os blocos, já estão confirmados Amores Líquidos , Vem Cá Minha Flor , Céu na Terra , entre outros.

Mas não para por aí, também fazem parte da programação rodas de samba como Samba que elas querem , grupo formado só por mulheres, e o Cozinha Arrumada .

A 5ª edição do Festival Auê vai ter dois palcos com shows, Blocos de Carnaval e DJs, ou seja, é uma programação incrível para todo mundo dançar! Além disso, uma área gastronômica e de beleza também estão garantidas.

Os ingressos já estão sendo vendidos a partir de R$30 e cada dia tem um horário específico para começar a festa! Então já se programa para não perder nenhum segundo.

Programação do Festival Auê 2024

09/02 (Sexta-feira) 20h – Marina Sena – Bailão – Amores Líquidos

10/02 (Sábado) 15h – Bloco 442 – Bloco do Zeca – Forró da Taylor

11/02 (Domingo) 14h – Silva – Bloco da Gravata Florida – Cozinha Arrumada

12/02 (Segunda-feira) 15h – Carnavalesca + convidados – Samba que elas Querem – Vem cá minha Flor – Pagode do Will – Molekes do Piseiro

13/02 (Terça-feira) 15h – Marina Lima convida Letrux – Céu na Terra – Roda de Santa Rita – Sambay – Divinas Tretas – Gatas Extraordinárias

16/02 (Sexta-feira) 20h – Lamparina e Bloco do Johnny – Sinfônica Ambulante – Pagode do Will – Molekes do Piseiro

17/02 (Sábado) 15h – Duda Beat e Melody – Ibrejinha – Meu Doce Acabou – Pagode do Will – Molekes do Piseiro

