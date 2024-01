Redação Brincadeiras musicais para a criançada no Museu da Língua Portuguesa!

O Museu da Língua Portuguesa , em São Paulo, entra no clima descontraído das férias com o Estação Férias – Brincadeiras Musicais, de 9 a 26 de janeiro. Com horário estendido de terça a sábado, das 10h às 17h, a programação, repleta de atividades lúdicas, promete animar crianças e famílias.

Organizado pelo coletivo Aqui a gente brinca!, o evento inclui atrações como o Labirinto da Composição e apresentações artísticas aos sábados, além de celebrar o aniversário de São Paulo em 25 de janeiro. Tudo isso em sintonia com a exposição temporária “Essa nossa canção”, que explora a fusão da língua portuguesa com a música popular brasileira.

A mostra principal é uma celebração da diversidade do português no Brasil. Com curadoria de Hermano Vianna e Carlos Nader , e consultoria de José Miguel Wisnik , destaca-se pela linha do tempo “Do Cilindro à Nuvem”, exibindo dispositivos de gravação e reprodução musical desde o século 19. Experiências interativas como Palavras Cruzadas e a Praça da Língua proporcionam uma viagem fascinante pela riqueza da língua portuguesa.

E, para fechar com chave de ouro, o terraço do museu oferece um cenário perfeito para fotos, com a torre do relógio da Estação da Luz ao fundo. Não perca essa oportunidade de se divertir e explorar a linguagem de maneira única na Estação Férias – Brincadeiras Musicais no Museu da Língua Portuguesa!

