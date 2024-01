Redação Sesc Verão ocupa SP com várias atividades de esporte e lazer

O ano está começando com tudo no Sesc São Paulo e, claro, o Sesc Verão chega detonando! Sob o tema “Se joga no esporte!”, essa 29ª edição vai te surpreender. De 6 de janeiro a 18 de fevereiro, todas as unidades do estado se transformam em palcos de mais de 1 mil atividades, e o melhor: é tudo de graça!

Inspirado nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, o Sesc Verão vai além das modalidades esportivas. Esqueça aquela ideia de só assistir; aqui a pegada é pedagógica, com a galera se jogando mesmo!

Cada unidade traz uma proposta diferente, promovendo a prática esportiva de maneira descontraída. O Sesc Verão não é só sobre esporte; é sobre se jogar na diversão e descobrir novas paixões esportivas!

Além disso, nessa maratona esportiva vai ter até a lenda do vôlei, Mireya Luis Hernandez , marcando presença! E não para por aí, não. Encontros com feras do esporte, atividades em espaços públicos, grafitti, exposições, é muita coisa massa rolando. Então, já sabe, né? Se joga no Sesc Verão 2024, porque o ano tá só começando e a diversão é garantida!

Para saber todos os detalhes da programação, basta acessar o site oficial do Sesc SP!

