Redação Musical “Por Elas” celebra a força feminina em temporada no Rio!

Idealizado pela atriz, cantora, autora e compositora Eline Porto , o espetáculo “ Por Elas – Um Musical sobre a força do canto feminino ” estreia no Rio de Janeiro.

A partir de 12 de janeiro , sexta-feira, o público vai poder acompanhar a narrativa dividida em cinco monólogos centrais e diversas outras cenas.

Durante o musical “Por Elas” é possível acompanhar o paralelo entre a força das mulheres brasileiras e a grandeza musical das cantoras homenageadas.

A obra promete envolver as emoções com música, dança e resiliência feminina! A trilha sonora inclui mais de 20 músicas com canções de grandes nomes como Gal Costa , Rita Lee e Elza Soares , além de outros nomes internacionais.

Com uma equipe majoritariamente feminina, a direção é de Stella Maria Rodrigues e a assistência de Renata Ghelli . Além de Eline, Jana Figarella , Marya Bravo , Estrela Blanco e Suzana Santana também entram em cena para contar histórias que o público vai se identificar.

As sessões vão rolar até 04 de fevereiro no Teatro Clara Nunes , no Shopping da Gávea. Às sextas e sábados o musical “Por Elas” acontece às 20h30 , aos domingos às 19h .

Os ingressos já estão sendo vendidos por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) na platéia, já no balcão os valores são de R$ 95 (inteira) e R$ 47,50 (meia). Compre pelo site, clicando aqui , ou na bilheteria local.

Te vejo lá, hein?

Mais passeios para você curtir no Rio:

Veja também: ‘Pierrô do Méier’ preenche o palco com obras de Nelson Rodrigues

Veja também: Exposição ‘BlowUp’ leva arte Inflável e diversão ao Rio de Janeiro