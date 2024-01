Redação Instrumental Sesc Brasil faz shows gratuitos no Sesc Consolação

Janeiro chega com tudo no Instrumental Sesc Brasil ! A série de shows gratuitos tá mais eclética que nunca, com sonoridades que vão do choro ao rock alternativo.

Nessa edição vai rolar a saxofonista Daniela Spielmann (9/1 ) , com trio e participação especial do mestre Toninho Ferragutti , Rafael Piccolotto e a animada Orquestra Popular de Câmara (16/1) . E não para por aí, a pianista Louise Woolley vem com um quinteto de arrasar no dia 23, contando com a voz marcante de Lívia Nestrovski . Pra fechar com chave de ouro, a banda Hurtmold comemora 25 anos de carreira com um show imperdível no dia 30!

Saca só: todas as terças, às 19h, o Teatro Anchieta do Sesc Consolação vai ser palco dessas experiências musicais incríveis. E o melhor? A entrada é franca! O Instrumental Sesc Brasil é aquele rolê leve, descolado e inclusivo, com um destaque especial para a presença feminina na cena instrumental. Mais de 40 anos de tradição, mais de 40 anos de boa música. Bora curtir?

Acompanhe também as apresentações lá pelo canal no YouTube do Instrumental Sesc Brasil e fique por dentro de tudo no portal e nas redes sociais do Sesc Consolação, do Instrumental Sesc Brasil e SescTV.

Vem que tem mais no mês de janeiro e a Catraca Livre está por dentro de tudo:

