Família no Parque: férias radicais e atrações para todas idades!

Em São Paulo, as férias da garotada ganham um toque de aventura e diversão com o Família no Parque , um sucesso que atrai visitantes de diversas cidades. O evento retorna em 6 de janeiro de 2024 no Parque Villa-Lobos com uma novidade de tirar o fôlego: horário estendido de quarta-feira a domingo.

A estrela dessa temporada é o Hippo, o maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura e 55 metros de comprimento. O Futebol de Sabão também é uma opção refrescante para os dias quentes, onde os participantes se equilibram na bola gigante em meio ao inflável molhado.

Com uma área de 10 mil metros quadrados, o Família no Parque oferece diversão para todas as idades. Além das atrações pagas, como infláveis gigantes, tirolesa, bungee trampolim, Laser Combat, Jet Boat e parede de escalada, há também brincadeiras gratuitas com a equipe de animadoras do evento, garantindo alegria para todos.

Os pequenos de até 5 anos não ficam de fora e desfrutam da Área Kids, onde um circuito com pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, trenzinho e escorregadores os mantêm entretidos.

Os ingressos para as atrações pagas começam a partir de R$ 10, com a opção de combos. A compra dos tickets pode ser feita antecipadamente no site oficial do Família no Parque ou na bilheteria local, com programação das 10h às 18h. Um baita rolezão em família!

