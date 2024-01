Redação ‘Pierrô do Méier’ preenche o palco com obras de Nelson Rodrigues

O espetáculo “Pierrô do Méier – 3 crônicas de Nelson Rodrigues” está de volta ao Teatro Glauce Rocha , no Centro do Rio, com um mix de romantismo e bom humor. Com atuação brilhante de Paulo Trajano e direção de Elena Gaissionok , a peça promete agitar as sextas, sábados e domingos de 5 a 14 de janeiro, com ingressos camaradas a R$ 30 e R$ 60.

Depois do sucesso em Copacabana, o “Pierrô do Méier” traz crônicas dos anos 1950 que, surpreendentemente, continuam relevantes nos dias de hoje, tocando em temas como desvalorização do desejo feminino, violência contra a mulher e criminalização do aborto.

A atuação envolvente de Paulo Trajano , usando a técnica russa “fala cênica”, é um espetáculo à parte, expressando uma gama de sentimentos de forma leve e descontraída. A diretora Elena Gaissionok , especialista na técnica, dá um toque moderno à encenação, criando uma atmosfera teatral única, como se o espectador espiasse por uma fechadura, mas cheia de exuberância.

O espetáculo “Pierrô do Méier” busca destacar o lado positivo e romântico das histórias de Nelson Rodrigues, proporcionando uma experiência leve e descontraída para a alma. Bora aproveitar esse rolé cultural?

