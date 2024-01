Redação Belas Artes homenageia David Bowie com clássicos no cinema

De 8 a 10 de janeiro, o Cine Belas Artes prepara uma celebração cinematográfica única em homenagem ao icônico David Bowie , que, se estivesse entre nós, completaria 77 anos. Com a mostra intitulada “O Homem que Abalou a Terra”, acontece a exibição de três filmes que destacam as diversas facetas artísticas do lendário camaleão do rock.

A programação inclui “ Absolute Beginners ” (1986) de Julien Temple , o cult “ Eu, Christiane F. – 13 Anos, Drogada e Prostituída ” (1981) de Uli Edel e o sedutor “ Apenas Um Gigolô ” (1978) de David Hemmings . Cada filme proporciona uma visão única de Bowie como ator, demonstrando sua versatilidade artística.

Além de marcar o aniversário de Bowie em 8 de janeiro, a mostra destaca a influência duradoura do artista, que não apenas deixou sua marca na música, mas também brilhou nas telas de cinema, mostrando que sua arte transcendia fronteiras.

Essa experiência cinematográfica é uma oportunidade para os fãs e admiradores explorarem o legado multifacetado de David Bowie, mergulhando em suas performances marcantes no mundo do cinema.

São Paulo tá recheada de rolês bons! Vem ver o que a Catraca Livre selecionou:

Veja também: 7 passeios para se refrescar no calor de São Paulo

Veja também: Parque da Água Branca tem café da manhã orgânico! Bora?

Veja também: Forró dos ratos: rolê 100% vinil cheio de cultura nordestina em SP