Redação Jonathan Ferr apresenta show “Liberdade” no Teatro Rival no Rio!

Quem aí é fã de música boa não vai querer perder!

Jonathan Ferr , um dos nomes mais celebrados da nova geração do jazz brasileiro vai

chegar com tudo no Teatro Rival !

Veja mais: Minimuseu de Arte Naif em Paraty reúne obras de mais de 100 artistas

O show, chamado “ Liberdade ”, é inspirado no seu terceiro álbum com o mesmo nome. Jonathan Ferr vai explorar as fronteiras de ritmos, estilos e gêneros musicais, como o jazz , hip hop , neo soul e música eletrônica .

Mas ele não vai estar sozinho nessa, além de uma platéia cheia ele vai estar acompanhado de um quinteto formado por bateria , baixo , teclado e sax .

Outras surpresas estão previstas para rolar, então se você ficou com a pulga atrás da orelha já corre para garantir seu ingresso disponível por R$60 (meia entrada) e R$120 (inteira). Para comprar seu ingresso, clique aqui .

O show começa às 19h30, te vejo lá?

Curta mais passeios pelo RJ:

Veja também: Universo Spanta 2024: samba, pagode, axé e atrações INCRÍVEIS

Veja também: ‘Laroyê, Grande Rio’: desfile campeão vira exposição no MAR!