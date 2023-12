Redação Festival de Férias do Teatro UOL recebe espetáculos INCRÍVEIS!

O tradicional Festival de Férias do Teatro UOL está de volta em sua 38º edição, oferecendo uma programação variada e de alta qualidade para toda a criançada! Com sete espetáculos que abordam temáticas criativas e lúdicas, a temporada acontece de 4 a 31 de janeiro, de segunda a sexta, às 16h, e aos sábados e domingos, às 16h e 17h40, no Shopping Pátio Higienópolis.

A abertura do festival fica por conta do espetáculo “ O Lobo Mau Não Tem Culpa – O Bullying na Infância “, que mergulha na história do lobo para abordar a delicada questão do bullying, mostrando como brincadeiras aparentemente inofensivas podem deixar traumas duradouros.

A programação também inclui adaptações de clássicos como “ Sítio do Picapau Amarelo – O Rapto de Narizinho “, “ O Menino Maluquinho ” e “ Era Uma Vez… Pinocchio “, garantindo momentos de diversão e aprendizado para os pequenos.

As apresentações acontecem no Teatro UOL, situado no Shopping Pátio Higienópolis, proporcionando uma experiência segura e aconchegante para toda a família. Confira a programação completa por aqui e embarque nessa jornada teatral durante as férias escolares.

