Exposição ‘BlowUp’ leva arte Inflável e diversão ao Rio de Janeiro

A Cidade Maravilhosa recebe a exposição inédita “ BlowUp: Um sopro de diversão “, que promete encantar visitantes de todas as idades com um ambiente de fantasia e criatividade. Com mais de 500 obras de arte infláveis, a mostra ocupa um espaço de 3.000 m² no Centro de Eventos VillageMall, na Barra da Tijuca!

O público vai encontrar um labirinto de espelhos, cogumelos, flores, um coelho gigante, bolas que mudam de cor, pula-pula, balanços e uma enorme piscina de bolinhas. A proposta é proporcionar uma experiência única, onde a fantasia toma conta do percurso.

O diretor artístico da exposição, Lucas Capalbo , destaca que “BlowUp” segue a tendência mundial de atividades culturais voltadas para todas as idades, proporcionando momentos de leveza e descontração. A mostra convida os visitantes a explorarem personagens imaginários, criando um diálogo aberto e emotivo, despertando diversas sensações e promovendo um verdadeiro estado de relaxamento.

Entre as atrações, destacam-se balanços, piscina gigante de bolinhas, um Passeio Cósmico onde é possível se imaginar como um astronauta observando a Lua de perto e infláveis gigantes . “BlowUp” é o programa perfeito para toda a família, oferecendo diversão e arte em uma experiência imersiva e sensorial.

