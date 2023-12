Redação Exposição comemorativa dos 60 anos da Mônica chega à Casa das Rosas

A Mauricio de Sousa Produções , em colaboração com a Casa das Rosas , proporciona uma imersão na história de Mônica, celebrando 60 anos dessa icônica personagem. A exposição “Sempre Fui Forte”, realizada de 20 de dezembro a 20 de fevereiro, promete ser uma atração imperdível durante as férias escolares, convidando toda a família a explorar a trajetória marcante da personagem que encantou milhões ao redor do mundo.

A mostra percorre 12 salas, exibindo momentos emblemáticos desde a primeira aparição de Mônica nas tirinhas em 1963 até se tornar um ícone cultural. Os visitantes terão acesso a momentos históricos, incluindo a primeira tira publicada, fotos representativas e objetos, como o coelho original da Mônica, além de projetos atuais como a série “Vamos Brincar com a Turma da Mônica” e uma seção dedicada aos longas Live-Action.

A exposição 60 anos da Mônica oferece uma experiência completa, abordando os bastidores dos processos de criação das capas dos quadrinhos, miniaturas colecionáveis, como os brinquedos Toy, e obras inéditas de Mauricio de Sousa. Atividades interativas especialmente elaboradas para o público infantil, como um espaço de leitura com os quadrinhos da Turminha, o Monicolorindo para colorir e uma oficina de artes, proporcionarão momentos de diversão. Mônica Sousa, diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções, destaca o carinho dedicado à exposição para retribuir a dedicação dos fãs ao longo dos anos.

Marcelo Tápia , diretor da Casa das Rosas, ressalta a importância da exposição ao proporcionar uma experiência estimulante para crianças e adultos, compartilhando a história da personagem que marcou diferentes gerações. Bora planejar um rolê para a criançada nas férias?

