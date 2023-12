Redação A mostra ‘Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira’ promove diálogo no CCBB

A exposição “ Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira ” chegou com tudo em São Paulo! Desde 16 de dezembro, as obras de 61 artistas negros estão agitando os cinco andares do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) , trazendo uma mistura incrível de pinturas, fotos, esculturas, vídeos e muito mais.

A exposição é um desdobramento do Projeto Afro , lançado em 2020, que cataloga cerca de 300 artistas negros. Deri Andrade , jornalista e curador e idealizador do Projeto Afro, destaca que a mostra “Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira” traz uma nova referência e um olhar diferenciado sobre a arte nacional, buscando corrigir a omissão histórica da presença negra na história da arte do Brasil.

Organizada em torno de cinco eixos temáticos liderados por artistas negros emblemáticos, como Arthur Timótheo da Costa , Lita Cerqueira , Maria Auxiliadora , Mestre Didi e Rubem Valentim , a exposição percorre diferentes épocas, discussões, contextos, gerações e regiões, abordando desde o período pré-moderno até a contemporaneidade.

A mostra é um convite para uma imersão descontraída e descolada na arte brasileira que, por muito tempo, deixou de dar o devido destaque à comunidade negra. Então, bora lá curtir essa celebração da cultura afro-brasileira em grande estilo!

