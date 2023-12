Redação Lugares em SP para assistir o filme da queen Beyoncé

O Brasil colapsou com a surpresa da icônica Beyoncé em terras brasileiras!

Queen B, após quebrar recordes globais com a turnê “Renaissance” (2022), vai proporcionar aos fãs brasileiros a oportunidade de vivenciar sua performance através do filme “ Renaissance: A Film By Beyoncé “, que estreou no país dia 21 de dezembro. O documentário oferece uma visão dos bastidores dos milhares shows e intensa jornada da artista e sua interação com o público.

O filme, que retrata a turnê que celebra a cultura ballroom negra e LGBTQIAPN+, também aborda o envolvimento de Beyoncé nos processos de produção, incluindo a performance de canções do álbum “Renaissance”, lançado em julho de 2022. E para o pessoal que está animado em ver esse grande espetáculo nas telonas fiquem tranquilos que vão rolar exibições em diversos locais pela cidade.

Na rede Cinemark, Kinopléx, Cinépolis, Reserva Cultural, Belas Artes, UCI e muitos outros vão fazer a cobertura do filme Renaissance para ninguém ficar de fora! Mais informações de localização e ingressos, basta acessar o site oficial do evento!

