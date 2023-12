Redação Catraca Livre indica 7 passeios para curtir os domingos em SP

A partir do dia 17 de dezembro, os busões em São Paulo vão ser totalmente gratuitos aos domingos! A Prefeitura de São Paulo quer dar aquela força ao lazer e cultura, e ainda de quebra, incentivar geral a pegar uma carona no transporte público. Então, bora aproveitar!

Por isso, a Catraca Livre mandou a letra com sete passeios para você curtir em família no domingo em SP. É só chegar, sem stress e de busão na faixa!

Café da manhã orgânico no Parque Água Branca

Localizado na zona oeste de São Paulo, o Parque da Água Branca é tipo um pedacinho do interior cafeeiro, só que no meio da cidade agitada. Imagine galinhas, cisnes e filhotes de aves de boa, circulando tranquilamente com a galera. É o spot perfeito pra ler, praticar yoga, fazer um piquenique ou curtir um almoço em família nas mesinhas de madeira.

E nos finais de semana sempre rola um café da manhã orgânico com bolos, pães, queijos, iogurtes e sucos de fruta fresquinhos a preços super acessíveis, além de uma feirinha natureba deliciosa ao lado. Esse parque é o match certo entre a natureza e a vibe urbana!

Horário de funcionamento: Café da manha funciona nas terças, sábados e domingos, das 7h30 às 11h

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 455 – Água Branca, São Paulo – SP

Contato: (11) 96194-4191

Sol no Parque Augusta

Ai que delícia o verão!

Achar um cantinho de sol em São Paulo é uma tarefa difícil, por isso o Parque Augusta virou o queridinho dos paulistanos que o transformaram em uma praia no meio do centro urbano!

Com 23.000 metros quadrados, o parque oferece áreas verdes, trilhas, playground, cachorródromo, academia ao ar livre e espaço para atividades culturais. Além de preservar a história do local, que abrigava o palacete Uchoa e o colégio feminino Des Oiseaux, o parque se destaca como um reduto verde e cultural no centro da cidade.

Horário de funcionamento: Todos os dias das 5h às 21h

Endereço: R. Augusta, 200 – Consolação, São Paulo – SP

Comer um sanduíche de mortadela no Mercadão

Para o pessoal que gosta de passeios gastronômicos não podíamos esquecer dele:

Inaugurado em 1933, o Mercado Municipal de São Paulo , projetado por Ramos de Azevedo, é um point importantíssimo na cidade. Com mais de 250 boxes, oferece frutas exóticas, especiarias, frutas diferentonas e comidinhas deliciosas.

Uma das principais atrações do mercadão é o Bar do Mané , conhecido pelo generoso sanduíche de mortadela desde 1979. O mercado é uma atração gastronômica e arquitetônica na cidade, uma parada obrigatória para todos os paulistas e turistas!

Horário de funcionamento: Segunda à sábado das 5:30h às 17h; Domingo das 6h às 15h

Endereço: R. da Cantareira, 306 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP

(Dentro do Mercadão, localizados na Rua E Box 14)

Contato: (11) 3228-2141

Descobrir a Fundação Maria Luisa e Oscar Americano

Explore a Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, tesouros arquitetônicos e culturais em São Paulo. Localizadas no Morumbi, essas jóias oferecem experiências únicas com arquitetura modernista, obras de artistas renomados e jardins exuberantes. Uma escapada imperdível da rota turística comum da cidade. Um rolê bem diferentão!

Horário de funcionamento: Terça a Domingo das 10h às 17h30

Endereço: Av. Morumbi, 4077 – Morumbi, São Paulo – SP

Contato: (11) 3742-0077

Visitar o Centro Cultural São Paulo (CCSP)

O Centro Cultural São Paulo, inaugurado em 1982, é um marco arquitetônico e cultural na cidade! Concebido como biblioteca, o projeto multidisciplinar se destacou pela inovação. Hoje, com cinco salas, bibliotecas, espaços expositivos e instalações educativas, o CCSP oferece diversas experiências culturais e educativas. Visita imperdível e gratuita em São Paulo!

Horário de funcionamento: De terça a domingo das 10h às 22h

Endereço: Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade, São Paulo – SP,

Contato: (11) 3397-4002

Passear pelo SESC Pompeia

Todo Sesc é uma delícia, pode falar! Mas o Sesc Pompeia tem um charme a parte.

Projetado pela renomada arquiteta Lina Bo Bardi em 1977, o SESC Pompeia oferece uma experiência cultural única, com programação que inclui apresentações musicais, peças de teatro, oficinas e muito mais. O ambiente vibrante atrai artistas e o público interessado em viver a arte, proporcionando uma agitação cultural constante.

Além disso, a arquitetura do local é super diferenciada e vale muito a pena conhecer! Bora passear no domingo por lá!

Horário de funcionamento: De terça a sábado das 10h às 22h, e domingos das 10h às 19h

Endereço: R. Clélia, 93 – Água Branca, São Paulo – SP

Andar pelas ruas da Liberdade

A amada Liberdade é o mais recente bairro a aderir ao Programa Ruas Abertas, transformando quatro vias em paraísos para pedestres todo domingo, das 9h às 20h. Sob supervisão da CET, a iniciativa visa qualificar o espaço urbano, promover lazer e sustentabilidade, fortalecendo o caráter turístico e comercial do bairro.

Horário de funcionamento: Todo domingo, das 9h às 20h

Endereço: Bairro da Liberdade, São Paulo -SP

