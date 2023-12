Redação Clássico de Natal ‘O Quebra Nozes’ chega ao Teatro Sérgio Cardoso

O clima de Natal vai tomar conta do palco do Teatro Sérgio Cardoso com o clássico “ O Quebra Nozes “!

A Cia Paulista de Dança vai apresentar o espetáculo de ballet clássico em uma sessão única no dia 16 de dezembro , sábado , 20h .

A obra é uma das mais conhecidas da literatura mundial e já foi traduzida em diversas línguas. Também foi reproduzida várias vezes no teatro, ballet e mais e se tornou uma das mais lembradas no repertório clássico de Natal.

A adaptação conta com direção artística de Adriana Assaf e com certeza vai encantar todo mundo! Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira).

Clique aqui para garantir seu lugar e aproveitar 1h45 de duração do clássico do Natal “O Quebra Nozes”!

