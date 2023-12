Redação Orquestra Voadora estreia show ‘Eletrica’ com novas músicas!

Quem quer escutar uma boa música já tem o endereço do rolê! O novo show da Orquestra Voadora , chamado ‘ Elétrica ’, chega pela primeira vez em SP !

A banda que é conhecida por tocar e embalar as multidões no carnaval de rua, vai subir no palco do Espaço Cultural Manivela no dia 15 de dezembro !

No show a fanfarra é formada com instrumentos inéditos e um repertório que inclui releituras e músicas autorais fresquinhas!

Entre as escolhidas estão “ Banho de Folhas ” (Luedji Luna), “ Banzeiro ” (Dona Onete) e “ Passarinha ” (Bala Desejo). “ Brabuletas ” (Daniel Paiva), “ Elétrica ” (André Ramos) e “ Pernas Voadoras ” (André Ramos) são algumas das novas composições que vão ser tocadas para o público.

O show ‘Elétrica’ conta com a presença de André Ramos (sax tenor), Lula Mattos (eufônio), Daniel Paiva (trompete), Tiago Rodrigues (trompete), Mariana Trigo (tuba), Leonardo Campos (trombone), Marco Serragrande (trombone), Hugo Prazeres (percussão), Marcelo Azevedo (percussão), Pedro Araújo (percussão) Gabriel Barbosa (bateria), além da recém-chegada Navalha.

A partir das 22h, o Espaço Cultural Manivela vai ser tomado pela música com o espetáculo ‘Elétrica’ da Orquestra Voadora. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$25 a R$ 45 .

Compre seu ingresso clicando aqui .

Aproveite mais festas em SP com:

Veja também: Natal Iluminado: atrações gratuitas e decorações lindas em SP